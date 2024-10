Die DWS-Aktie (WKN: DWS100) hat ihren Anteilseignern in diesem Jahr schon viel Spaß gemacht mit einer üppigen Dividende und einer guten Kursentwicklung. Jetzt legt der Vermögensverwalter starke Zahlen für das dritte Quartal vor - ein neuerlicher Turbo für den Aktienkurs? Strategie geht auf Be der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS läuft es rund. Das kann man nicht anders sagen nach den überzeugenden Geschäftsergebnissen, die am Mittwochmorgen präsentiert ...

