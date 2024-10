Hamburg (ots) -Am 16. und 17. September 2024 fand zum vierten Mal der TOP Arbeitgeber Kongress statt, bei dem auch die innovative und renommierte IT- und Marketingfirma 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG mit einem modernen und einladenden Messestand vertreten war. Organisiert von FAIRFAMILY, einer führenden Unternehmensberatung für Arbeitgeberattraktivität sowie einem langjährigen Partner des Unternehmens, zog die Veranstaltung im frisch modernisierten CCH - Congress Center Hamburg über 1.200 Geschäftsführer, mehr als 30 Speaker und rund 50 Aussteller an. Wie üblich bot das Event damit eine herausragende Plattform zum Netzwerken und Austausch.Geschäftsführer Marco Schröder: "In einem immer wettbewerbsintensiveren Arbeitsmarkt ist es entscheidend, sich mit attraktiven Arbeitsbedingungen, einer authentischen Unternehmenskultur und umfassenden Entwicklungsmöglichkeiten von der Konkurrenz abzuheben. Hier setzt der TOP Arbeitgeber Kongress an: Die Idee hinter der Veranstaltung ist es, bewährte Strategien für Employer Branding mit mittelständischen Unternehmen zu teilen. Diskussionen und Expertenvorträge sollen die Teilnehmer dazu motivieren, innovative Ansätze in ihre eigene Unternehmenskultur zu integrieren, um ihre Mitarbeiter zu begeistern und einer hohen Mitarbeiter-Fluktuation entgegenzuwirken beziehungsweise diese zu verhindern. Für uns war der Kongress eine hervorragende Möglichkeit, spannende Gespräche zu führen, mit alten Bekannten in Kontakt zu treten und neue Kontakte zu knüpfen. Gleichzeitig hatten wir mit unserem eigenen Messestand die Gelegenheit, unser Wissen und unsere Erfahrungen an interessierte Teilnehmer weiterzugeben."Die 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG mit Sitz in Lebach im Saarland hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2018 als renommiertes IT-Systemhaus und Marketingagentur etabliert. Bereits über 1.000 Kunden konnten sie dabei unterstützen, ihre Marken erfolgreich zu positionieren und nachhaltig zu stärken - darunter unter anderem die FAIRFAMILY GmbH, die Kauderer GmbH, McDonald's Getrey, die Herweck AG sowie zahlreiche weitere mittelständische Unternehmen. Mit einem starken Fokus auf wissenschaftlich fundiertes Neuromarketing entwickelt das Unternehmen Strategien, die kreative Ansätze und fundiertes Fachwissen verbinden. Besonders stark ist 3 Plus Solutions in der Entwicklung von Arbeitgebermarken, die für die Gewinnung und Bindung qualifizierter Fachkräfte entscheidend sind, damit Unternehmen langfristig im Markt bestehen können. Zudem liegt die Expertise darin, die Kunden mit individuellen Lösungen auf dem Weg der digitalen Transformation zu begleiten.Auf dem TOP Arbeitgeber Kongress nutzte das Unternehmen mit seinem eigenen Messestand die Gelegenheit, frische Impulse aus dem Austausch mit anderen Top-Arbeitgebern mitzunehmen. Neben zahlreichen spannenden Gesprächen stand vor allem der gemeinsame Spaß im Vordergrund, der zu einer lockeren und produktiven Atmosphäre beitrug. Zu diesem Zweck stand beispielsweise auch ein klassischer Arcade-PAC-MAN-Automat bereit, an dem die Teilnehmer gegenseitig ihre Rekorde toppen konnten. So hat 3 Plus Solutions nicht nur für einen fachlichen Austausch gesorgt, sondern auch für Spaß und Unterhaltung, was ihren Stand zu einem echten Highlight auf dem Kongress machte. Zwei besondere Highlights für das Team von 3 Plus Solutions waren das Meet and Greet des Geschäftsführers Marco Schröder mit Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger sowie das persönliche Treffen mit Constantin Buschmann von BRABUS. Doch auch abseits dieser Begegnungen bot der Kongress wertvolle Impulse, vor allem durch Vorträge führender Experten der Branche, die sich mit den effektivsten Strategien zur Gewinnung und Bindung neuer Mitarbeiter befassten."Ein gelungenes Employer Branding beginnt mit der Fürsorge für die eigenen Mitarbeiter. Als zertifiziertes und ausgezeichnetes FAIRFAMILY-Mitglied legen wir großen Wert darauf, dass das Wohlbefinden und die Gesundheit unserer Belegschaft im Mittelpunkt stehen. Der TOP Arbeitgeber Kongress hat wieder einmal eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig es ist, innovative Ansätze für Employer Branding in den Mittelstand zu integrieren. Für uns war der Kongress eine großartige Gelegenheit, viele neue Impulse mitzunehmen und unsere Vision weiter auszubauen", so Marco Schröder.Mehr Informationen zur 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG finden Sie unter: https://www.3plus.solutions/marketing-agentur/Pressekontakt:Runa SchröderE-Mail: presse@3plus.solutions3 Plus Solutions GmbH & Co. KGAuf Häpelt 1766822 LebachVertreten durch: Geschäftsführer Steffen Mai und Marco SchröderTelefon: +49(0) 6881/55 8 39 0Website: www.3plus.solutionsOriginal-Content von: 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167034/5893230