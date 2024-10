Bonn (ots) -Die Deutsche Krebshilfe wird seit ihrer Gründung durch Mildred Scheel im Jahr 1974 vom Engagement der Bürgerinnen und Bürger getragen - durch Spenden oder auch gesellschaftliche Initiativen. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der gemeinnützigen Organisation setzen sich mehrere deutsche Sportligen unter dem Motto "Sei das Plus im Kampf gegen den Krebs!" vom 25. Oktober bis 10. November 2024 für den guten Zweck ein. In einer beispiellosen Aktion unterstützen die Profiligen im Basketball, Eishockey, Frauen-Fußball, Handball, Hockey, Tischtennis, Volleyball sowie der Deutsche Skiverband die Arbeit der Deutschen Krebshilfe und engagieren sich somit für die Krebsbekämpfung. Zudem stellen einzelne Profi-Clubs, wie der FC Schalke 04 und Bayer 04 Leverkusen, das Thema Krebs in den Fokus ihrer Kommunikation.Die Krankheit Krebs bewegt die Menschen in Deutschland in besonderer Weise. Fast jeder zweite Bundesbürger erkrankt im Laufe seines Lebens an einem bösartigen Tumor. Auch wenn in den letzten 50 Jahren - auch dank der Deutschen Krebshilfe - viele Fortschritte für Betroffene und Angehörige erreicht werden konnten, ist Krebs weiterhin eine Volkskrankheit."Rund 40 Prozent aller Krebsneuerkrankungen könnten durch eine gesunde Lebensweise vermieden werden. Ein Thema, das uns daher sehr am Herzen liegt und das viele Menschen in Deutschland im wahrsten Sinne des Wortes bewegt, ist der Sport", sagt Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe. "Mit der Social Week 2024 haben wir daher gemeinsam mit dem deutschen Profisport eine einzigartige Aktion ins Leben gerufen. Unser Ziel: Größtmögliche Aufmerksamkeit für das Thema Krebs und die Möglichkeiten der Krebsprävention. In der Prävention liegt ein großes, bisher ungenutztes Potential für die Krebsbekämpfung. Jeder kann aktiv werden und ein PLUS im Kampf gegen den Krebs sein."Im Rahmen der Social Week vom 25. Oktober bis 10. November 2024 sind eine Reihe von Initiativen geplant, darunter spezielle Spieltage, bei denen die Basketball Bundesliga (easyCredit BBL), die Deutsche Eishockey Liga (PENNY DEL), die Google Pixel Frauen-Bundesliga, die Handball-Bundesliga (DAIKIN HBL), die Tischtennis-Bundesliga, die Hockey-Bundesliga, die Volleyball Bundesliga sowie der Deutsche Skiverband die Deutsche Krebshilfe in den Vordergrund rücken. So wird beispielsweise das Logo der Stiftung auf den Trikots oder anderen Werbemitteln in den Stadien und Hallen transportiert. Auch in den sozialen Medien weisen die beteiligten Sportligen verstärkt auf die Arbeit der Deutschen Krebshilfe hin und rufen dazu auf, aktiv zu werden und die Organisation zu unterstützen.Gerd Nettekoven bedankt sich im Namen der Deutschen Krebshilfe bei allen Beteiligten: "Wir sind sehr stolz und dankbar, dass wir so viele starke Partner aus dem Sport für die Social Week gewinnen konnten. Die großartige Unterstützung, die wir im Rahmen dieser einzigartigen Initiative erhalten, ist für unsere Arbeit zur Krebsbekämpfung enorm wichtig. Denn Krebs geht uns alle an. Alle unsere Partner machen deutlich, dass sie die Bekämpfung der Krebskrankheiten auch als eine gesellschaftliche Aufgabe ansehen."Die Zusammenarbeit zwischen den Sportligen, dem Deutschen Skiverband und der Deutschen Krebshilfe wird auch von Profi-Sportlerinnen und -Sportlern einzelner Ligen unterstützt. Sie rufen in Videobotschaften dazu auf, aktiv zu werden. Mit "Sei DAS PLUS im Kampf gegen den Krebs", appellieren sie an jeden, sich zu engagieren, krebskranken Menschen zu helfen und die eigene Gesundheit zu fördern.Weitere Informationen unter www.krebshilfe.de/plus.Hintergrund-Informationen: Stiftung Deutsche KrebshilfeDie Deutsche Krebshilfe wurde am 25. September 1974 von Dr. Mildred Scheel gegründet. Ziel der gemeinnützigen Organisation ist es, Krebserkrankungen in all ihren Erscheinungsformen zu bekämpfen. Unter dem Motto "Helfen. Forschen. Informieren." fördert die Stiftung Deutsche Krebshilfe Projekte und Initiativen zur Verbesserung der Prävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie, medizinischen Nachsorge und psychosozialen Versorgung, einschließlich der Krebs-Selbsthilfe. Ihre Aufgaben erstrecken sich darüber hinaus auf forschungs- und gesundheitspolitische Aktivitäten. Sie ist ebenfalls Mitinitiator des 'Nationalen Krebsplans' des Bundesministeriums für Gesundheit sowie Partner der "Nationalen Dekade gegen Krebs" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Die Deutsche Krebshilfe ist der größte private Geldgeber auf dem Gebiet der Krebsbekämpfung - unter anderem der Krebsforschung - in Deutschland. Sie finanziert ihre gesamten Aktivitäten ausschließlich aus Spenden und freiwilligen Zuwendungen der Bevölkerung. Weitere Infos: www.krebshilfe.de.Ligen und Clubs machen mit folgenden Maßnahmen auf die Deutsche Krebshilfe aufmerksam:- Umfassende Kommunikation über digitale Kanäle. Hashtags: SeiDasPlus und #50JahreDeutscheKrebshilfe- Ausspielung Aktions-Clip "Sei das Plus", LED-Banden, Botschaften in den Hallen und Stadien- Handtücher mit Deutsche Krebshilfe Branding zur Nutzung durch die Spieler während des Spiels- Eckfahnen mit Deutsche Krebshilfe Branding- Mannschaftsfotos mit Deutsche Krebshilfe Stoffbanner- Kapitäns-/ Spieler-Armbinden mit Deutsche Krebshilfe Branding- Schiedsrichter-Shirts und Schiedsrichter-Ärmel-Badges mit Deutsche Krebshilfe Branding- Ballkinder-Shirts mit Deutsche Krebshilfe Branding- Tischzargen-Branding "Deutsche Krebshilfe"- Sondertrikot im exklusiven "Deutsche Krebshilfe" Design- Alle Maßnahmen werden durch die jeweiligen Medienpartner Dyn, DF1 und MagentaSport redaktionell und durch die Ausspielung der Aktions-Clips begleitet.AKTIONS-SPIELTAGEBasketball Bundesliga (easyCredit BBL)- 7. Spieltag: Fr. 01.11. - So. 03.11.2024- 8. Spieltag: Fr. 08.11. - So. 10.11.2024Deutsche Eishockey Liga (PENNY DEL)- 15. Spieltag: So. 03.11.2024Google Pixel Frauen-Bundesliga- 8. Spieltag: Fr. 01.11. - Mo. 04.11.2024- 9. Spieltag: Fr. 08.11. - Mo. 11.11.2024Handball-Bundesliga (DAIKIN HBL)- 9. Spieltag: Do. 31.10. - So. 03.11.2024Hockey-Bundesliga- Sa. 26. & So. 27.10.2024- Sa. 02. & So. 03.11.2024Tischtennis Bundesliga (TTBL)- 6. Spieltag: So. 27.10. - Fr. 01.11.2024Volleyball Bundesliga (VBL):- Fr. 01.11. - So. 03.11.2024 (1. Bundesliga Männer)Deutscher Skiverband (DSV): Ski-Alpin Weltcup-Wochenende- Sa. 26.10. & So. 27.10.2024Fußball:- Bundesliga - 8.-10. Spieltag: 25.-27.10.2024 / 01.-03.11.2024 / 08.-10.11.2024- 2. Bundesliga - 10.-12. Spieltag: 25.-27.10.2024 / 01.-03.11.2024 / 08.-10.11.2024Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116010/5893247