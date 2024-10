DJ MARKT USA/Wall Street vor neuerlicher Stagnation

Die aktuelle Stagnation an der Wall Street dürfte am Mittwoch in eine neue Runde gehen. Der Aktienterminmarkt deutet einen knapp behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt an. Zinsspekulationen und Geschäftsberichte zum dritten Quartal beherrschen derzeit das Geschehen an den US-Börsen. Zuletzt lieferte die Berichtsperiode Licht, aber auch einiges an Schatten. Zur Wochenmitte berichten unter anderem Tesla, Coca-Cola, AT&T und T-Mobile US.

Händler sehen derweil eine Kombination beider Themen, da die sich ändernden Erwartungen an die Zinssätze der Federal Reserve bei den Unternehmensbilanzen bzw- ausblicken eine wichtige Rolle spielen. Denn während die Kreditkosten nach der zuletzt großen Zinssenkung um 50 Basispunkte weiter fallen werden, könnte der weitere Rückgang des Zinsniveaus länger dauern als erwartet und die Zinssätze möglicherweise nicht so tief fallen, wie zuvor gedacht. Dieser Umstand spricht nicht unbedingt für Aktien, da höher verzinste Anleihen im Vergleich attraktiver ausfallen.

"Vorsicht herrscht auf den Finanzmärkten angesichts wachsender Erwartungen, dass die Kreditkosten in den USA langsamer sinken könnten. Politische Unsicherheit und die Bedrohung durch die Ausweitung von Konflikten im Nahen Osten lassen Investoren ebenfalls etwas vorsichtiger agieren", urteilt Chefmarktstrategin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown.

October 23, 2024 06:26 ET (10:26 GMT)

