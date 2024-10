Berlin (ots) -Eine funktionierende Marketingstrategie ist heute für jedes Unternehmen unabdinglich, um qualifizierte Kunden für sich zu gewinnen - das gilt auch für das Handwerk. Doch vor allem traditionelle Handwerksbetriebe sehen sich dabei mit großen Herausforderungen konfrontiert. Als einer der Geschäftsführer der W&S Epic GmbH und Experte für digitale Strategien setzt sich Max Winkler dafür ein, mittelständische Unternehmen durch gezielte Werbeanzeigen zu Spitzenreitern in ihrem Marktsegment zu machen. Warum dabei auch Google-Ads-Strategien nicht fehlen dürfen und was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier.Im digitalen Zeitalter ist es - wie für jedes Unternehmen - auch für Handwerksbetriebe das wichtigste Ziel, ihren Bekanntheitsgrad kontinuierlich zu steigern. An dieser Stelle kommt Google Ads ins Spiel. Als essenzieller Baustein jeder erfolgreichen Onlinemarketingstrategie ermöglicht die Werbeplattform es Unternehmen, ihre Produkte und Dienstleistungen auf der Suchseite von Google, auf YouTube und auf Partnerseiten von Google zu bewerben - und das auch mit begrenztem Budget. Gerade in der Anfangsphase eines Webprojekts sind optimierte Google-Ads-Anzeigen ideal, um Besucher auf die eigene Webseite zu locken. Aber auch später bieten sie eine effektive Möglichkeit, um Produkte und Dienstleistungen einer breiten Zielgruppe zu präsentieren. "Viele Handwerksbetriebe begehen den Fehler, Google Ads überhaupt nicht zu nutzen", warnt Max Winkler, Geschäftsführer der W&S Epic GmbH. "Dadurch verschenken sie potenzielle Kunden an die Konkurrenz.""Google Ads ermöglicht es, genau die Personen anzusprechen, die in diesem Moment aktiv nach bestimmten Dienstleistungen suchen", fährt der Experte für digitale Strategien fort. "Um jedoch wirklich erfolgreich zu sein, müssen Handwerksbetriebe sicherstellen, dass ihre Anzeigen genau auf die Bedürfnisse ihrer Zielgruppe abgestimmt sind." Die W&S Epic GmbH, die auf eine über fünfzigjährige Tradition zurückblicken kann, erreicht mit ihren Werbemaßnahmen im Großkundengeschäft und im Mittelstand jährlich Millionen Haushalte. Als Geschäftsführer in dritter Generation ist Max Winkler für den Mittelstand zuständig. Mit langjähriger Erfahrung und tiefem Branchenwissen entwickelt er für seine Kunden ein ganzheitliches System zur digitalen Neukunden- und Mitarbeitergewinnung über bezahlte Onlinewerbung, das gezielt verschiedene Kundengruppen anspricht. Mit der Marktführer-Methode macht er mittelständische Handels- und Handwerksunternehmen zuverlässig zur Nummer eins in ihrer Region oder Branche. Welche Google-Ads-Strategien lokale Handwerksbetriebe auf keinen Fall ungenutzt lassen sollten, hat Max Winkler im Folgenden zusammengefasst.Tipp 1: Ein abgestimmtes Gesamtpaket sicherstellenEine erfolgreiche Google-Ads-Kampagne erfordert mehr als nur eine gut formulierte Anzeige. Vielmehr ist es entscheidend, dass Anzeige, Keywords und Landingpage optimal aufeinander abgestimmt sind. Nur so können die richtigen Kunden angezogen und zu einer Anfrage bewegt werden.Tipp 2: Die Bedürfnisse der Zielgruppe verstehenVor dem Start einer Google-Ads-Kampagne ist es wichtig, sich intensiv mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen. Zu diesem Zweck sollten Handwerksbetriebe die Begriffe ermitteln, die potenzielle Kunden bei ihrer Suche verwenden. Ebenso wichtig ist es, ihre Probleme zu verstehen und ihre Erwartungen zu klären. Je besser Unternehmen die Suchintention ihrer Kunden durchschauen, desto gezielter können sie ihre Anzeigen schalten - und damit die Effektivität ihrer Kampagne steigern.Tipp 3: Kostenfallen durch eine kluge Budgetplanung vermeidenGoogle Ads berechnet die Kosten nach dem sogenannten Cost-per-Click-Verfahren. Das bedeutet, dass Kosten nur dann entstehen, wenn jemand auf die Anzeige klickt. Um böse Überraschungen zu vermeiden, sollten Handwerksbetriebe ein festes Tagesbudget festlegen und ihre Keywords sorgfältig auswählen. Spezifische Keywords, die genau zum Angebot passen, sind oft effektiver und kostengünstiger als allgemeine Begriffe.Tipp 4: Anzeigen für bessere Ergebnisse optimierenDer Erfolg einer Google-Ads-Kampagne hängt stark vom sogenannten Qualitätsfaktor der Anzeige ab. Ein hoher Qualitätsfaktor führt zu besseren Platzierungen und geringeren Kosten pro Klick. Um den Qualitätsfaktor zu verbessern, sollten die Anzeigeninhalte und die Zielseite relevante Informationen bieten, die wirklich den Erwartungen der Nutzer entsprechen.Tipp 5: Richtiges Timing und geografische Ausrichtung nutzenNicht jede Zeit und jeder Ort sind gleich gut für die Schaltung von Anzeigen geeignet. Darum ist es sinnvoll, die Anzeigen zu den Zeiten und in den Regionen zu schalten, in denen die Zielgruppe aktiv ist. Für lokale Handwerksbetriebe kann es besonders effektiv sein, die Kampagnen geografisch einzugrenzen, damit ihre Anzeigen nur denjenigen Personen angezeigt werden, die tatsächlich im Einzugsgebiet nach ihren Dienstleistungen suchen.Tipp 6: Anzeigenerweiterungen für mehr Sichtbarkeit nutzenAnzeigenerweiterungen sind ein mächtiges Werkzeug, mit dem Handwerksbetriebe ihre Anzeigen noch wirkungsvoller gestalten können. Durch das Hinzufügen von Informationen wie Standort oder Telefonnummer machen Unternehmen ihre Anzeigen noch relevanter und informativer, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass potenzielle Kunden darauf klicken.Tipp 7: Anfragen und Aufträge steigernIndem Handwerksbetriebe die genannten Strategien konsequent umsetzen, können sie sicherstellen, dass ihre Google-Ads-Kampagne nicht nur Klicks generiert, sondern tatsächlich qualifizierte Anfragen für ihr Unternehmen bringt. Ein gut durchdachter Einsatz von Google Ads kann das Geschäft spürbar ankurbeln - und so zum Erfolg in einem hart umkämpften Markt beitragen.Wollen Sie Ihr Unternehmen zum regionalen Marktführer machen und mit hochwertigem Marketing dauerhaft Wiedererkennungswert für Ihre Marke schaffen? Dann melden Sie sich jetzt bei Max Winkler von der W&S Epic GmbH (https://ws-epic.de/) und vereinbaren Sie einen Beratungstermin!Pressekontakt:W&S Epic GmbHMax WinklerE-Mail: hallo@ws-epic.deWebseite: https://ws-epic.de/PressekontaktRuben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: W&S Epic GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174164/5893404