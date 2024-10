FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat L'Oreal nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 430 auf 380 Euro gesenkt. Angesichts der rückläufigen Erlöse in Nordasien (vor allem in China) über die letzten fünf Quartale hinweg bewerte er die Aktie des Körperpflegekonzerns neu, schrieb Analyst Aristotelis Moutopoulos in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2024 bis 2026./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2024 / 12:17 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2024 / 12:28 / MESZ

FR0000120321