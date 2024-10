Istanbul (ots/PRNewswire) -Das 10. Globale Ultrabreitbandforum (UBBF 2024) wird vom 31. Oktober bis 1. November in Istanbul, Türkei, stattfinden. Das von der UN Broadband Commission, der World Broadband Association (WBBA) und Huawei gemeinsam veranstaltete Forum bringt Branchenführer und -eliten von führenden Netzbetreibern, Regulierungsbehörden, Analystenorganisationen, Standardisierungsorganisationen und Branchenverbänden aus aller Welt zusammen. Unter dem Motto "All Intelligence with UBB Advanced" wird das Forum die vielfältigen Auswirkungen von KI-gesteuerten optischen und intelligenten IP-Netzwerken beleuchten und erforschen, wie man die Geschäftsmöglichkeiten, die sich durch kontinuierliche Innovation ergeben, nutzen kann, um UBB zu stärken und neues Geschäftswachstum zu fördern.In diesem Jahr feiert das UBBF sein zehnjähriges Bestehen, nachdem in den vergangenen neun Jahren erfolgreiche Veranstaltungen in London, Madrid, Frankfurt, Hangzhou, Genf, Peking, Dubai und Bangkok stattgefunden haben. Das UBBF 2024 wartet mit vier bemerkenswerten Highlights auf.Höhepunkt 1: Wegweisende Perspektiven für die IndustrieDas UBBF 2024 wird sich auf die gemeinsame Entwicklung von UBB und KI konzentrieren. In dem Maße, wie sich die KI-Grundlagenmodelle weiterentwickeln und KI-Anwendungen auf breiter Front zum Einsatz kommen, wird sich UBB proaktiv mit den Netzanforderungen und Herausforderungen des KI-Zeitalters auseinandersetzen und dessen rasche Entwicklung vorantreiben. Darüber hinaus wird das Forum zeigen, wie UBB-Netzwerke KI-Technologien nutzen, um ein hohes Maß an Autonomie bei der Netzwerkbereitstellung, der Erfahrungssicherung, der Netzwerkwartung und mehr zu erreichen und so die Netzwerkintelligenz deutlich zu verbessern.Höhepunkt 2: Demos zur geschäftlichen UmsetzungAuf dem UBBF 2024 werden innovative Anwendungsfälle für Services für Privathaushalte, Regierungs- und Unternehmensdienste sowie Erfolgsgeschichten von Geschäftswachstum vorgestellt. Die Teilnehmer erfahren anhand dieser Beispiele, wie sie mit Hilfe von UBB-Netzen Geschäftswachstum erzielen können. Die Teilnehmer werden auch sehen, wie UBB-Netzwerke Netzbetreibern dabei helfen, ihr Geschäft zu monetarisieren und im Zeitalter der künstlichen Intelligenz neue Höhen zu erklimmen, indem sie die Bandbreite, die Verbindung und die Erfahrung verbessern und vieles mehr.Höhepunkt 3: Führende Produkte und TechnologienDas UBBF 2024 bietet ein Erlebnis mit "vier Bestleistungen" in der Ausstellungshalle der UBB-Branche. Die erste, umfassendste Ausstellung, die ein komplettes Angebot an UBB-Lösungen und Anwendungen für alle Szenarien zusammenfasst. Zweitens: Die meisten realen Dienstleistungserfahrungen, die dem Publikum durch mehr als 20 reale dienstleistungsbasierte Demos vermittelt werden. Drittens: Die meisten praktischen Geschäftsbeispiele mit mehr als 30 Erfolgsgeschichten. Viertens, modernste Produkte und Technologien, die an der Spitze des Zukunftstrends von UBB stehen.Höhepunkt 4: Gemeinsamer Fortschritt der BranchenführerAuf dem UBBF 2024 werden führende Vertreter von Netzbetreibern, Normungsorganisationen und Branchenverbänden aus aller Welt zusammenkommen, um die neuesten Erkenntnisse und Perspektiven der UBB-Branche auszutauschen. Darüber hinaus werden die Top-Experten von Huawei in einen persönlichen Dialog mit Kunden treten und Themen wie Netzwerkplanung und -aufbau sowie Geschäftserfolg in der KI-Ära erörtern.Wie sieht die Zukunft der UBB-Branche auf dem Weg zu einer intelligenten Welt aus? Welches neue Wachstum wird die UBB der Branche bringen? Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen und nehmen Sie vom 31. Oktober bis 1. November in Istanbul, Türkei, an diesem wichtigen Event teil, das die Zukunft von UBB prägen wird.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2537000/image_5009699_34794188.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ubbf-2024-findet-bald-statt--all-intelligence-with-ubb-advanced-302284508.htmlPressekontakt:huyuheng2@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100053057/100925152