ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,80 Euro belassen. Hohe Rückstellungen überschatteten einmal mehr Fortschritte an anderer Stelle, schrieb Analyst Mate Nemes in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Im dritten Quartal habe die Quote der Kosten in Relation zu den Ausfallrisiken (Cost of Risk) deutlich über dem Zielwert für das Gesamtjahr gelegen. Die Prognose für diese Kennziffer 2024 habe die Deutsche Bank nun erhöht./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2024 / 06:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2024 / 06:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005140008

© 2024 dpa-AFX-Analyser