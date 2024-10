TORONTO und HAIFA, Israel, 23. Oktober 2024 -- Die NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX), (OTCQB: NRXBF), (Deutschland: J90) (das "Unternehmen" oder "NurExone"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf Exosomen basierende Therapien für den milliardenschweren Markt der regenerativen Medizin(i) entwickelt, gab ihre Einladung bekannt, auf zwei Konferenzen zur Exosomenforschung im November in den Vereinigten Staaten zu präsentieren. Diese Einladungen unterstreichen die wachsende Bedeutung von NurExone in diesem Bereich, da das Unternehmen innovative, auf Exosomen basierende Behandlungen für Rückenmarksverletzungen und Schäden des Sehnervs entwickelt.

Auf der Konferenz der American Academy for Extracellular Vesicles (AAEV) vom 10. bis 13. November in Houston, Texas, wird NurExone zu einer angesehenen Gruppe von Rednern und Teilnehmern gehören, darunter Experten von den Universitäten Cornell, Harvard und Johns Hopkins. Diese Veranstaltung ist dafür bekannt, weltweit führende Forscher im Bereich der Exosomenforschung anzuziehen und bietet NurExone die Gelegenheit, seine Entwicklungen in der regenerativen Medizin zu präsentieren.

NurExone wird außerdem an der ISEV TECH-Konferenz vom 21. bis 23. November in Baltimore, Maryland, teilnehmen. Diese Veranstaltung, die sich auf die technologischen und translationalen Aspekte von Exosomen konzentriert, bietet eine Plattform für NurExone, sich mit Brancheninnovatoren zu vernetzen und Einblicke in seinen Weg von erfolgreichen präklinischen Studien hin zu zukünftigen klinischen Studien zu teilen.

Exosomen werden zunehmend für ihre regenerativen Eigenschaften anerkannt und dafür, therapeutische Moleküle mit bemerkenswerter Präzision direkt zu erkrankten oder geschädigten Zellen zu transportieren. Neben den Innovationen von NurExone wecken Exosomen in der Pharma- und Biotechnologiebranche zunehmendes Interesse, was auf eine vielversprechende Zukunft für Behandlungen in der Onkologie, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen (ii) hindeutet.

"Die wachsende Anzahl wissenschaftlicher Forschungen und die Expansion von Exosomen-basierten Therapien stellen eine enorme Chance für Innovation und Geschäftswachstum dar", sagte Dr. Lior Shaltiel, Chief Executive Officer von NurExone. "Diese Konferenzen ermöglichen es uns, das zunehmende Interesse an Exosomentechnologie zu nutzen, während wir unsere Entwicklungspipeline vorantreiben und strategische Partnerschaften suchen, mit dem Ziel, eine Präsenz auf dem US-Markt zu etablieren, bevor wir in die klinische Phase eintreten."

Über NurExone

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSX Venture Exchange ("TSXV") und OTCQB gelistetes Pharmaunternehmen, das eine Plattform für biologisch gesteuerte, auf Exosomen basierende Therapien entwickelt, die nicht-invasiv an Patienten mit Verletzungen des zentralen Nervensystems verabreicht werden. Das erste Produkt des Unternehmens, ExoPTEN für akute Rückenmarksverletzungen, hat sich bei 75 % der Laborratten als wirksam erwiesen, indem es die motorische Funktion nach intranasaler Verabreichung wiederherstellte. ExoPTEN hat von der FDA den Orphan Drug Status erhalten. Die Technologieplattform von NurExone soll neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bieten, die an nicht-invasiven, zielgerichteten Arzneimittelabgaben für andere Indikationen interessiert sind.

Für weitere Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie sich "Who is NurExone?" an, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Direktor

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Thesis Capital Inc.

Investor Relations - Kanada

Telefon: +1 905-347-5569

E-Mail: IR@nurexone.com

Dr. Eva Reuter Investor Relations - Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

Allele Capital Partners

Investor Relations - USA

Telefon: +1 978-857-5075

E-Mail: aeriksen@allelecapital.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen", die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf seine zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "könnte", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die negative oder andere Varianten dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über die Präsentationen des Unternehmens auf den bevorstehenden Konferenzen, den Fokus der Präsentationen und das beabsichtigte Ergebnis der Präsentationen; die Referenten auf den Konferenzen; das Engagement des Unternehmens mit Kooperationspartnern, Branchenführern, Forschern und Innovatoren; die Nutzung von Exosomentechnologie in Behandlungen in der Onkologie, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen; das Vorantreiben der Entwicklungspipeline und die Suche nach strategischen Partnerschaften; die Etablierung einer Präsenz des Unternehmens auf dem US-Markt vor dem Eintritt in die klinische Phase; und dass die Plattformtechnologie von NurExone neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bieten wird, die an nicht-invasiven, zielgerichteten Arzneimittelabgaben für andere Indikationen interessiert sind.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung verfügbaren Informationen. Bei der Entwicklung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben wir mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich der allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftsbedingungen der Branchen und Länder, in denen wir tätig sind; der allgemeinen Marktbedingungen; der Fähigkeit, zusätzliche Finanzierungen zu sichern; der erwarteten Auswirkungen von Partnerschaften auf das Unternehmen und sein Geschäft; des Schutzes der Patente von NurExone; der beabsichtigten Vorteile und Wirkungen der Arzneimittelprodukte des Unternehmens; des Fortschritts des Unternehmens durch neue Partnerschaften und Technologien auf dem Weg zur Kommerzialisierung seiner Produkte; der Neuartigkeit und Innovationskraft des geistigen Eigentums und der Technologie des Unternehmens; der beabsichtigten Auswirkungen des geistigen Eigentums auf das Unternehmen und sein Geschäft; dass Exosomen eine ideale und natürliche Wahl für die Arzneimittelabgabe werden; dass das Unternehmen Fortschritte im Herstellungsprozess von Exosomen machen wird; dass Exosomen großes Potenzial für die regenerative Medizin besitzen; dass die Produktionsmethoden des Unternehmens weiterhin zuverlässig sein werden; dass das Unternehmen Flexibilität bei der Optimierung seiner Exosomenproduktionsmethode haben wird; dass Exosomen ein ausgezeichnetes, zielgerichtetes System für die Arzneimittelabgabe darstellen werden; dass das Unternehmen den Weg für Behandlungen in der regenerativen Medizin für eine Vielzahl klinischer Indikationen durch das Unternehmen und zukünftige Kooperationspartner ebnen wird; dass das Unternehmen auf den bevorstehenden Konferenzen präsentieren wird, die Präsentationen auf das hier angegebene Thema fokussiert sind und die Präsentationen die beabsichtigten Auswirkungen auf das Unternehmen und sein Geschäft haben werden; dass das ExoPTEN-Nanodrug des Unternehmens ein potenzielles Mittel zur Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen und anderer Indikationen des zentralen Nervensystems darstellt; dass das Unternehmen mit Kooperationspartnern, Branchenführern, Forschern und Innovatoren in Kontakt treten wird; dass die Exosomentechnologie in Behandlungen in der Onkologie, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen eingesetzt wird; dass das Unternehmen seine Entwicklungspipeline vorantreiben und strategische Partnerschaften suchen wird; dass das Unternehmen eine Präsenz auf dem US-Markt etablieren wird, bevor es in die klinische Phase eintritt; und dass die Plattformtechnologie von NurExone neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bieten wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen unter anderem Risiken in Bezug auf die frühe Entwicklungsphase des Unternehmens; das bisherige Fehlen von Einnahmen; staatliche Vorschriften; die Marktakzeptanz seiner Produkte; raschen technologischen Wandel; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonen; den Schutz des geistigen Eigentums des Unternehmens; die Abhängigkeit von strategischen Partnern des Unternehmens; die Tatsache, dass die präklinische Arzneimittelentwicklung unsicher ist und die Arzneimittelproduktkandidaten des Unternehmens möglicherweise nie klinische Studien erreichen; die Tatsache, dass die Ergebnisse präklinischer Studien und frühe klinische Studien möglicherweise nicht die Ergebnisse späterer klinischer Studien vorhersagen; den unsicheren Ausgang, die Kosten und den Zeitpunkt von Produktentwicklungsaktivitäten, präklinischen Studien und klinischen Studien des Unternehmens; den unsicheren klinischen Entwicklungsprozess, einschließlich des Risikos, dass klinische Studien möglicherweise kein effektives Design haben oder keine positiven Ergebnisse erzielen; die mögliche Unfähigkeit, die behördliche Genehmigung für die Arzneimittelproduktkandidaten des Unternehmens zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; die Einführung konkurrierender Arzneimittel, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger sind als oder auf andere Weise überlegen den Arzneimittelproduktkandidaten des Unternehmens; die Einleitung, Durchführung und der Abschluss von präklinischen Studien und klinischen Studien können sich verzögern oder durch unvorhergesehene Probleme beeinträchtigt werden; die mögliche Unfähigkeit, ausreichende Finanzierung zu erhalten; die mögliche Unfähigkeit, den Schutz des geistigen Eigentums für die Arzneimittelproduktkandidaten des Unternehmens zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; dass die Plattformtechnologie von NurExone keine neuartigen Lösungen für Pharmaunternehmen bieten kann; Risiken, dass das geistige Eigentum und die Technologie des Unternehmens nicht die beabsichtigte Wirkung auf das Unternehmen und/oder sein Geschäft haben werden; dass das Unternehmen keine Partnerschaften realisieren kann; das Risiko, dass Exosomen keine ideale und/oder natürliche Wahl für die Arzneimittelabgabe werden; das Risiko, dass das Unternehmen keine Fortschritte im Herstellungsprozess von Exosomen erzielen kann; das Risiko, dass Exosomen keine brauchbare Option in der regenerativen Medizin sein werden; das Risiko, dass die Produktionsmethoden des Unternehmens unzuverlässig werden; das Risiko, dass das Unternehmen keine Flexibilität bei der Optimierung seiner Exosomenproduktionsmethode haben wird; das Risiko, dass Exosomen kein zielgerichtetes System für die Arzneimittelabgabe darstellen werden; das Risiko, dass das Unternehmen den Weg für Behandlungen in der regenerativen Medizin für eine Vielzahl klinischer Indikationen durch das Unternehmen und/oder zukünftige Kooperationspartner nicht ebnen kann; das Risiko, dass das Unternehmen nicht auf den bevorstehenden Konferenzen präsentieren wird, sich das Thema der Präsentationen ändern wird und/oder die Präsentationen nicht die beabsichtigte Wirkung auf das Unternehmen und/oder sein Geschäft haben werden; das Risiko, dass das ExoPTEN-Nanodrug des Unternehmens nicht als potenzielle Behandlung für akute Rückenmarksverletzungen und/oder andere Indikationen des zentralen Nervensystems wirken wird; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, mit Kooperationspartnern, Branchenführern, Forschern und/oder Innovatoren auf den Konferenzen oder überhaupt in Kontakt zu treten; das Risiko, dass die Exosomentechnologie nicht in Behandlungen in der Onkologie, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und/oder Autoimmunerkrankungen eingesetzt wird; das Risiko, dass das Unternehmen seine Entwicklungspipeline nicht vorantreiben und/oder strategische Partnerschaften suchen kann; das Risiko, dass das Unternehmen keine Präsenz auf dem US-Markt vor dem Eintritt in die klinische Phase etablieren kann oder überhaupt; das Risiko, dass die Plattformtechnologie von NurExone keine neuartigen Lösungen für Pharmaunternehmen bieten kann, die an nicht-invasiven, zielgerichteten Arzneimittelabgaben für andere Indikationen interessiert sind; und die Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" auf den Seiten 29 bis 36 des jährlichen Informationsformulars des Unternehmens vom 30. März 2023 erörtert werden, eine Kopie davon ist im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und Leser sollten sich nicht unangemessen auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf dem basieren, was das Management für vernünftige Annahmen hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier einsehen: https://www.globenewswire.com/en/news-release/2024/10/23/2967488/0/en/NurExone-s-Regenerative-Medicine-Therapies-To-Be-Recognized-at-Fall-Conferences-in-the-USA.html

(i) https://www.novaoneadvisor.com/report/us-regenerative-medicine-market

(ii) https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11277529/#:~:text=In%20regenerative%20medicine%2C%20exosomes%20facilitate,useful%20in%20diagnosing%20various%20diseases.



