Nach einem relativ ruhigen Dienstag bleiben die Finanzmärkte auch am frühen Mittwoch unruhig. Die Bank of Canada (BoC) wird im Laufe des Tages geldpolitische Entscheidungen bekannt geben. Auf dem US-Wirtschaftskalender stehen die Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser im September und die Federal Reserve (Fed) wird in der US-Sitzung ihr Beige Book ...

Den vollständigen Artikel lesen ...