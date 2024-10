Frankfurt am Main (ots) -Die führende spanische Olivenölmarke Carbonell revolutioniert den deutschen Markt mit der Einführung eines innovativen Hybrid-Öls. Das neue Produkt "SONNE & OLIVE" kombiniert reines Sonnenblumenöl mit 15 Prozent extra nativem Olivenöl. Damit begegnet der Traditionshersteller der steigenden Nachfrage von Verbraucher:innen nach Speiseölen mit gesundheitsfördernden Eigenschaften, die zugleich budgetfreundlich sind.Carbonell setzt mit seinem neuen Produkt "SONNE & OLIVE" neue Impulse im Speiseöl-Segment. Das innovative Hybrid-Öl des spanischen Marktführers vereint die Vorteile von reinem Sonnenblumenöl mit den gesundheitsfördernden Inhaltstoffen von Olivenöl - ohne Qualitätsverlust und zu einem ansprechenden Preis-/Leistungsverhältnis. "SONNE & OLIVE" wurde speziell entwickelt, um das Beste aus zwei Geschmackswelten harmonisch zusammenzuführen. Dafür werden nur die hochwertigsten Inhaltsstoffe verarbeitet, die Carbonell aus seinem langjährig etablierten Partnernetzwerk bezieht.Qualität als treibende Kraft und oberste Priorität im HerstellungsprozessDer Qualitätsanspruch an ein hybrides Öl ist ungebrochen hoch: Die verwendeten Oliven- und Sonnenblumenöle weisen durchgehend hohe Standards auf. Das in "SONNE & OLIVE" enthaltene Olivenöl ist beispielsweise als extra nativ zertifiziert und unterliegt zudem strengen chemischen und sensorischen Qualitätskontrollen - vom gesamten Herstellungsprozess bis hin zum Kauf durch die Endverbraucher:innen. Verbraucher:innenbefragungen zeigen, dass das neue Produktkonzept aufgrund seiner Eigenschaften, Vielseitigkeit und des angenehm milden Geschmacks mit feiner Olivenölnote positiven Anklang findet.Gesundheitliche Vorteile durch Vitamin E und ungesättigte FettsäurenAuch im Hinblick auf gesundheitliche Effekte punktet das neue Produkt. Denn "SONNE & OLIVE" enthält nicht nur Omega-6- und Omega-9-Fettsäuren, sondern ist zudem reich an Vitamin E. Damit eignet sich das Öl ideal für eine ausgewogene Ernährung. Die gesundheitlichen Vorteile sind dabei vielfältig: Die enthaltenen Omega-6- und Omega-9-Fettsäuren tragen nachweislich zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei. Darüber hinaus unterstützt das Plus an Vitamin E, für das Sonnenblumenöl weitläufig bekannt ist, den Schutz der Zellen vor oxidativem Stress.Vielseitige Einsetzbarkeit in der KücheEine weitere Besonderheit des Hybrid-Öls ist seine sehr hohe Hitzebeständigkeit. Damit ist "SONNE & OLIVE" sowohl für die kalte als auch für die heiße Küche geeignet und bietet abwechslungsreiche Anwendungsmöglichkeiten. "SONNE & OLIVE" ist deshalb nicht nur der ideale Begleiter für Salate und Antipasti, sondern eignet sich zudem auch zum Braten, Kochen, Marinieren von Gegrilltem und zum Backen. Die ausgewogene Balance zwischen Sonnenblumen- und Olivenöl bietet Konsument:innen zudem ein neues Geschmackserlebnis, das ihre tägliche Kochroutine bereichert.Nachhaltiges Produktdesign für hohe BenutzerfreundlichkeitNachhaltiges Denken und Handeln ist der Schlüssel zu einer besseren Zukunft für den Speiseöl-Sektor. Die handliche PET-Flasche besteht deshalb zu 100 Prozent aus recyceltem PET und ist durch ihr geringes Gewicht und ihre Hitzebeständigkeit ideal geeignet für den täglichen Gebrauch. Aufgrund der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des Hybrid-Öls wird "SONNE & OLIVE" in einer Abfüllgröße von 750 ml im Handel angeboten.Über CarbonellCarbonell ist die führende Olivenölmarke in Spanien und blickt auf eine über 150-jährige Tradition zurück. 1866 gegründet in Andalusien, steht Carbonell für eine einfache Küche und vertrauenswürdige Zutaten, die den authentischen Geschmack des Mittelmeers einfangen. Carbonell bereichert die Küchen von Familien auf der ganzen Welt mit hochwertigem Olivenöl.Pressekontakt:Iryna KulykDeoleo Deutschland GmbHHanauer Landstr. 291 | 60314 Frankfurt am Main | GermanyE-Mail: Iryna.kulyk@deoleo.comBurson GmbHDarmstädter Landstr. 112 | 60598 Frankfurt am Main | GermanyE-Mail: deoleo@bcw-global.comOriginal-Content von: Deoleo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130050/5893571