München (ots) -Service, Pünktlichkeit und Abfertigung - der Flughafen München muss wieder zurück an die Spitze. Mit Blick auf die jüngsten Ereignisse um die Abfertigungsprobleme bei den Sicherheitskontrollen am Terminal 2 des Münchner Flughafens hat die CSU-Landtagsfraktion den Flughafenchef Jost Lammers in die Fraktionssitzung zur Diskussion eingeladen.Dazu der CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holetschek:"Wir wollen, dass der Flughafen das Niveau, das er einmal hatte, wieder erreicht. Denn dieses Unternehmen ist von zentraler Bedeutung für Wirtschaft und Tourismus in Bayern. Es muss möglich sein, eine Debatte über das zu führen, was nicht geklappt hat, und wie es wieder besser werden kann. Schwerpunkte sind aus Sicht der CSU-Fraktion dabei: die bessere Koordination zwischen Lufthansa, Abfertigung, Kontrolle, Terminal 2 und dem Flughafen selbst. Dieser Aufgabe muss sich der Flughafen nun rasch stellen. Als Freistaat und Eigentümer haben wir klare Erwartungen: Der Flughafen muss wieder zurück an die Spitze und ein Aushängeschild für Bayern bleiben."Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung und Arbeitsdirektor der Flughafen München GmbH, betont:"Wir sind mit der gegenwärtigen operativen Situation an unserem Flughafen und der Qualität der Prozesse bei weitem nicht zufrieden. Wir und alle beteiligten Partner arbeiten intensiv daran, unseren Passagieren wieder erstklassige und zuverlässige Prozesse zu bieten und dafür zu sorgen, dass alle Beteiligten am Airport wieder das Qualitätsniveau erreichen, das man von München gewohnt ist. Das ist und muss unser Anspruch sein."