RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) hat seine Position als führende Gesundheitseinrichtung in der Region und auf internationaler Ebene gefestigt und den Erfolg von 500 gepaarten Nierentransplantationen seit der Einführung seines Nierenpaartransplantationsprogramms im Jahr 2011 gefeiert. Diese beispiellose Leistung, die von keiner anderen Gesundheitseinrichtung im Königreich oder im Nahen Osten erreicht wurde, festigt den Ruf des Unternehmens als weltweit führend in der Organtransplantation und stärkt seine Vorreiterrolle bei der Bereitstellung innovativer Lösungen für Patienten mit Nierenversagen.

Allein seit Beginn dieses Jahres hat das KFSHRC 100 gepaarte Nierentransplantationen erfolgreich durchgeführt, was einen bedeutenden Erfolg im Bereich innovativer Gesundheitslösungen darstellt und die Chancen der Patienten, eine kompatible Niere zu erhalten, verbessert. Dies beruht auf einem präzisen Mechanismus, der den Austausch von Nieren zwischen Patienten ermöglicht, deren Blutgruppen oder Gewebe mit den ursprünglichen Spendern nicht kompatibel sind. Durch die Erleichterung des Spenderaustauschs zwischen verschiedenen Patienten gewährleistet das Programm höhere Kompatibilitätsraten und bietet eine Lösung für diejenigen, die bisher Schwierigkeiten hatten, geeignete Spender zu finden.

62 % derjenigen Patienten, die einen Nutzen aus dem Programm für gepaarte Nierenspenden gezogen haben, waren Frauen, während der Anteil der Männer 38 % betrug. Darüber hinaus zogen 29 Kinder einen Nutzen aus dem Programm, was die Vielfalt der Fälle verdeutlicht, die von dieser innovativen Organtransplantationsinitiative behandelt werden.

Auf der Global Health Exhibition in Riad nimmt KFSHRC als Platin-Sponsor teil und präsentiert den Besuchern Einblicke in das Programm für gepaarte Nierenspenden und seine Auswirkungen auf die Verbesserung der Gesundheitsversorgung sowie eine Reihe anderer Gesundheitslösungen und Innovationen.

Damit hat sich die Gesamtzahl der erfolgreichen Nierentransplantationen am KFSHRC seit der Einführung des Organtransplantationsprogramms im Jahr 1981 auf 5.000 erhöht, womit das Krankenhaus zu einer ausgewählten Gruppe von Elite-Gesundheitszentren weltweit gehört, die diesen bedeutenden Meilenstein in der Nierentransplantation erreicht haben. Das KFSHRC hat eine Überlebensrate von 97 % bis 99 % bei den Patienten ein Jahr nach der Transplantation erreicht, was die Effektivität des Gesundheitssystems im Kompetenzzentrum für Organtransplantation des KFSHRC und das Engagement des Krankenhauses für seinen humanitären Auftrag, das Leben der Patienten zu verbessern, widerspiegelt.

Die Nierentransplantation am KFSHRC ist ein Eckpfeiler der Fachkompetenz des Krankenhauses, das in den letzten vier Jahrzehnten umfangreiche Erfahrungen gesammelt hat, wobei sowohl die Zahl der durchgeführten Transplantationen als auch die Überlebensraten der Patienten kontinuierlich gestiegen sind. Allein im vergangenen Jahr wurden dort 80 pädiatrische Nierentransplantationen durchgeführt, die höchste Zahl, die ein einzelnes Zentrum in den Vereinigten Staaten und in Europa durchgeführt hat. Seit 2010 hat das KFSHRC 3.000 Nierentransplantationen durchgeführt, davon etwa 1.250 in den letzten drei Jahren.

Das KFSHRC wurde zum zweiten Mal in Folge als bestes akademisches Medizinzentrum im Nahen Osten und in Afrika und auf Platz 20 unter den 250 besten akademischen Medizinzentren weltweit eingestuft und im Ranking von Brand Finance 2024 als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Außerdem wurde es im selben Jahr als eines der 250 besten Krankenhäuser der Welt aufgeführt und vom Newsweek Magazine in die Liste der "World's Best Smart Hospitals" für 2025 aufgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter www.kfshrc.edu.sa oder kontaktieren Sie unser Medienteam unter mediacoverage@kfshrc.edu.sa

