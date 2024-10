Boeing - Sanierungsplan soll die Kehrtwende bringen

Werbung







Der Konzernchef von Boeing will sowohl die Bilanz sanieren als auch das Portfolio, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen.



Der US-Flugzeugbauer Boeing hatte zuletzt vermehrt mit Streiks und Produktionsproblemen zu kämpfen, nun soll ein neues Sanierungskonzept das Ende der Krise einläuten. Kern dieses Konzeptes ist die Instandsetzung der mit Technikproblemen belasteten Flugzeugmodelle Boeing 737 MAX und 777 sowie der Rüstungssparte des Unternehmens. Anlass zu diesem Schritt geben unter anderem die schlechten Ergebnisse des 3. Quartals, welche sich mit einem Defizit von 6,17 Milliarden US-Dollar in die Bücher niederschlagen. Damit stieg der Verlust bis Ende September auf rund 8 Milliarden US-Dollar. Jedoch betonte der Boeing Chef Ortberg, dass der Veränderungsprozess bereits voll im Gange sei und sorgte erst vor kurzem mit Ankündigung zum Abbau von rund 10 Prozent der Stellen für Aufsehen.









Quelle: HSBC