ROUNDUP: Habeck will mit Investitionsfonds die Wirtschaft boostern

BERLIN - Mit einem staatlichen Investitions- und Infrastrukturfonds will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die lahmende deutsche Wirtschaft rasch wieder in Schwung bringen. "Das würde den großen Booster für die Volkswirtschaft auslösen, wenn die Unternehmen jetzt mehr investieren würden", sagte der Grünen-Politiker in Berlin. Nach seinen Vorstellungen sollen Unternehmen daher zehn Prozent aller Investitionen von ihren Steuern abgezogen oder - bei niedriger Steuerlast - vom Staat erstattet bekommen.

ROUNDUP 3: Lindner will bei Bürgergeld kürzen - Scholz reagiert kühl

BERLIN - Der Staat soll nach einem neuen Vorstoß von FDP-Chef Christian Lindner bei den Wohnkosten für Menschen im Bürgergeld sowie bei den geflüchteten Ukrainern Milliarden einsparen. So will Lindner, dass Bürgergeld-Empfängerinnen und -Empfänger ihre Wohnkosten künftig pauschal und nicht nach tatsächlichen Kosten erstattet bekommen. "Dann können die Leistungsempfänger entscheiden, ob sie eine kleinere Wohnung beziehen und wie sie heizen", sagte der Bundesfinanzminister der "Wirtschaftswoche".

USA: G7 einig über 50-Milliarden-Kredit für Ukraine



WASHINGTON - Die Gruppe der sieben großen westlichen Industriestaaten gewährt der Ukraine nach Angaben der US-Regierung einen durch Zinserträge aus eingefrorenem russischen Vermögen abgesicherten Kredit in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar (rund 46 Milliarden Euro). Die Partner hätten sich auf die Details dazu verständigt, sagte ein Vertreter der US-Regierung.

EZB-Mitglied Holzmann gegen deutliche Zinssenkung - EZB-Rat Centeno eher dafür

FRANKFURT - Aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB) gibt es unterschiedliche Signale zum möglichen Ausmaß der kommenden Zinssenkung. Ratsmitglied Robert Holzmann hat sich gegen eine deutliche Senkung bei der nächsten Zinssitzung Mitte Dezember ausgesprochen. Die aktuellen Daten würden eine Verringerung um 0,50 Prozentpunkte im Dezember nicht rechtfertigen, sagte Holzmann am Mittwoch dem Fernsehsender CNBC. Der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank machte allerdings deutlich, dass sich einige Ratsmitglieder für eine deutliche Zinssitzung starkmachen dürften.

IfW-Kiel-Präsident lobt Habecks Vorschläge überwiegend

KIEL - Der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Moritz Schularick, lobt überwiegend die Vorschläge von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zur Belebung der Wirtschaft. "Minister Habecks wirtschaftspolitisches Konzeptpapier bringt dringend benötigten Schwung in die Debatte um die notwendigen Veränderungen der deutschen Volkswirtschaft", sagt Schularick laut einer Mitteilung.

ROUNDUP: Putin rechnet mit Wachstum der Brics-Staatengruppe

KASAN - Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich beim Brics-Gipfel in der Millionenstadt Kasan an der Wolga als Lenker einer internationalen Staatenkoalition präsentiert. Beim offiziellen Eröffnungsfoto posierte er, eingerahmt von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Indiens Premier Narendra Modi, als Gastgeber eines stärker und zunehmend selbstbewusster werdenden Bündnisses, das der Kremlchef zum Gegenpol des Westens aufbauen will.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl