FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Sozialpolitik:

"Nach wie vor ist es hierzulande und nicht zuletzt aufgrund des stetig steigenden Niveaus der Sozialabgaben äußerst unattraktiv, im niedrigen Entlohnungssegment eine Beschäftigung aufzunehmen. Kommt dann über ein stattliches Bürgergeld (was für ein irreführender Euphemismus) hinaus die Solidargemeinschaft auch noch für die Kosten von Unterkunft und Heizung auf, dann sticht der Rechtsanspruch auf Alimentierung die Tugendpflicht zur Sorge für sich selbst da und dort aus. Insofern sind alle Vorschläge für eine Reform der Reform im Prinzip zu begrüßen - wenn sie denn mehr den Kern des Problems in den Blick nähmen und weniger kurzfristige Vorteile im Parteienwettbewerb. (...) Womit wir wieder bei einem Sozialstaat wären, der sich immer mehr in seinen eigenen An- und Widersprüchen verheddert."