Die Kartoffelernte hat in Aksaray begonnen, das zu den zehn größten Provinzen der Türkei in Bezug auf die Kartoffelproduktion gehört. Bildquelle: Pixabay Aksaray, das in vielen Bereichen der Landwirtschaft des Landes den ersten Platz belegt, gehört auch zu den Top 10 bei Kartoffeln, die von den Erzeugern zunächst für 2 Türkische Lira (TRY) an...

