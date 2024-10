DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - US-Vorgaben dämpfen Kauflaune

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich am Donnerstag keine einheitliche Tendenz ausmachen. Während die Aktienmärkte in Japan und Australien nach den jüngsten Kursverlusten eine kleine Gegenbewegung erleben, geht es an den chinesischen Handelsplätzen und in Südkorea nach unten. Der ungewisse Ausgang der US-Präsidentschaftswahl in zwei Wochen und die negativen Vorgaben der Wall Street vom Vortag dämpfen die Kauflaune, wie Händler berichten. Allerdings hat der US-Elektroautohersteller Tesla am Mittwoch nach Handelsschluss überzeugende Zahlen vorgelegt, was der Aktie im nachbörslichen Handel zu einem Kurssprung verhalf und auch die US-Futures ins Plus drehen ließ. Das mildert den Verkaufsdruck in Asien.

In Tokio steigt der Nikkei-225-Index um 0,1 Prozent auf 38.130 Punkte. Etwas Unterstützung kommt vom schwächeren Yen. Die Schwäche der heimischen Währung veranlasste den japanischen Finanzminister zu einer verbalen Intervention: Er kündigte an, die jüngste Abschwächung des Yen genauer zu beobachten, da die Kursbewegungen schnell und einseitig zu sein scheinen. Der Dollar war am Mittwoch kurzzeitig über die Schwelle von 153 Yen gestiegen. Die US-Währung wertete auf, infolge von Spekulationen, dass die US-Notenbank die Zinsen langsamer senken könnte als bislang angenommen.

Vor der Parlamentswahl in Japan am Wochenende wollten sich die Anleger allerdings nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, heißt es aus dem Handel. Auch wegen der laufenden Bilanzsaison und der damit verbundenen Unsicherheit hielten sich die Investoren zurück. Aktien von Softbank Group fallen um 2 Prozent, belastet vom Kursverlust der Tochter Arm Holdings von 6,7 Prozent am Vortag. Arm gerieten unter Druck, nachdem das Unternehmen die Lizenzvereinbarung mit Qualcomm gekündigt hatte.

An der Börse in Schanghai geht es mit dem Composite-Index um 0,5 Prozent nach unten. Der Hang-Seng-Index gibt in Hongkong um 1 Prozent nach. Anleger warten darauf, dass Peking das Datum der nächsten Sitzung des Nationalen Volkskongresses festlegt, von dem man sich genauere Informationen zum geplanten Wirtschaftsprogramm erhofft.

In Seoul erholt sich der Kospi von anfangs deutlicheren Abgaben und notiert aktuell noch 0,2 Prozent niedriger. SK Hynix überzeugte mit Drittquartalszahlen und Ausblick. Die Aktien gewinnen 1,9 Prozent. Indexschwergewicht und Chipgigant Samsung Electronics verliert indessen 2,5 Prozent. Hyundai Motor fallen um 2,5 Prozent. Der Autohersteller wird im späteren Tagesverlauf Zahlen vorlegen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.224,50 +0,1% +8,4% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.130,38 +0,1% +14,8% 08:00 Kospi (Seoul) 2.593,58 -0,2% -2,3% 08:00 Schanghai-Comp. 3.286,17 -0,5% +10,5% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.555,04 -1,0% +20,1% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.620,38 +0,5% +10,7% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.634,83 -0,4% +12,9% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0792 +0,1% 1,0783 1,0787 -2,3% EUR/JPY 164,32 -0,2% 164,66 164,40 +5,6% EUR/GBP 0,8348 +0,0% 0,8346 0,8319 -3,8% GBP/USD 1,2928 +0,1% 1,2919 1,2965 +1,6% USD/JPY 152,26 -0,3% 152,70 152,40 +8,1% USD/KRW 1.382,00 +0,1% 1.382,00 1.382,64 +6,5% USD/CNY 7,1165 +0,1% 7,1165 7,1177 +0,2% USD/CNH 7,1207 -0,2% 7,1372 7,1432 +2,0% USD/HKD 7,7678 -0,0% 7,7694 7,7714 -0,5% AUD/USD 0,6647 +0,2% 0,6636 0,6666 -2,4% NZD/USD 0,6014 +0,2% 0,6004 0,6031 -4,8% Bitcoin BTC/USD 67.273,95 +1,4% 66.359,40 66.835,65 +54,5% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,70 70,77 +1,3% +0,93 +1,4% Brent/ICE 75,80 74,96 +1,1% +0,84 +1,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.725,96 2.712,97 +0,5% +12,99 +32,2% Silber (Spot) 33,93 33,70 +0,7% +0,22 +42,7% Platin (Spot) 1.029,05 1.020,00 +0,9% +9,05 +3,7% Kupfer-Future 4,36 4,34 +0,6% +0,03 +10,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

October 24, 2024 00:38 ET (04:38 GMT)

