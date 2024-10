Bussnang - Stadler Rail hat einen grösseren Auftrag aus den USA erhalten. Geliefert werden anfänglich 20 Stadtbahnwagen nach Salt Lake City in den Bundesstaat Utah. Stadler und die Utah Transit Authority (UTA) hätten am (heutigen) 23. Oktober einen Vertrag über die Lieferung von bis zu 80 neuen Stadtbahnwagen für den UTA TRAX-Service in und um Salt Lake City unterzeichnet, teilte das Ostschweizer Unternehmen am Mittwochabend mit. Es sei der erste ...

