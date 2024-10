FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei Verlusttagen des Dax in Folge haben sich die Aktienkurse am Donnerstag stabilisiert. In den ersten Handelsminuten auf Xetra legte der deutsche Leitindex um 0,2 Prozent auf 19.425 Zähler zu. Eine durchgreifende Aufwärtsbewegung in Richtung der jüngsten Höchstmarke lässt jedoch weiter auf sich warten. "Seit dem Rekordniveau bei 19.675 Punkten aus der vergangenen Woche gönnt sich das Aktienbarometer eine kleine Verschnaufpause", merkte die Bank HSBC an.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel lag im frühen Handel mit 0,1 Prozent auf 27.060 Punkte ebenfalls moderat im Plus. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone gewann 0,4 Prozent./bek/jha/

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145