München (ots) -- Die ersten zehn VIP-Islander ziehen auf die Liebesinsel- Gigi beißt sich an Yeliz fest, Yasin bleibt sprachlos zurück- Erste Episode von "Love Island VIP" am 24. Oktober 2024 um 20:15 Uhr bei RTLZWEIAmor hat seine Pfeile gezückt: Zehn prominente Islander starten in das Abenteuer "Love Island VIP" - allesamt auf der Suche nach der großen Liebe! Gleich in der ersten Folge treffen auch Ex-Paare aufeinander, es wird geflirtet, gekuschelt und geneckt - und am Ende bleibt Yasin mehr als einmal sprachlos zurück. Die erste Episode von "Love Island VIP" ist am 24. Oktober 2024 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.Wenn ein junger, gutaussehender, großgewachsener Mann im Smoking auf einen Italiener trifft, der von sich selbst sagt, er sieht aus wie eine Mischung aus Johnny Depp und Brad Pitt, dann ist das "Love Island VIP" und die beiden Liebeshungrigen sind Yasin Mohamed und Gigi Birofio! Sie öffnen gemeinsam die Tür zur ersten VIP-Version der Mutter aller Dating-Realityshows und sind nach eigenen Aussagen bereit, sich zu verlieben. Oder um es mit Gigis Worten zu formulieren: bereit, dass das "Herz Boom Boom macht" und er "Ameisen im Bauch" hat.Doch eine Liebesinsel mit nur zwei Bewohnern wäre ja langweilig, deshalb zieht es auch Melissa Damilia, Jill Lange, Chiara Fröhlich, Yeliz Koc und Tracy Candela zu "Love Island VIP". Mit Marcellino Kremers, Danilo Cristilli und Kymani Yade bekommen sie drei weitere flirtwillige Islander an die Seite. Der ein oder andere VIP kennt sich bereits, war vielleicht auch schon einmal vercoupelt. Ob das Wiedersehen nach Jahren zwischen Marcellino und Tracy alte Gefühle aufleben lässt? Immerhin waren sie das Siegerpaar der zweiten Staffel von "Love Island". Und wie reagiert Melissa auf Danilos Einzug? Vorprogrammiert ist die komplette Gesichtsentgleisung bei Yasin, als Yeliz den Garten der Villa betritt. Vier Monate lang bandelten die beiden im Herbst 2023 an, jetzt gibt's das Wiedersehen - und vielleicht die große Aussprache? An sich ran lässt Yeliz in den ersten Tagen nur einen: Gigi! Und der beißt sich direkt an ihr fest. "Du hast voll die Babyhaut. Wie Pudding. Positiver Pudding" - ja, die Komplimente sind in diesem Jahr noch ausbaufähig.Klare Ansagen statt Komplimente hat Jill auf Lager: "Gigi, was machst du denn hier? Hast du dich im Format vertan? Hier geht's um die Liebe!" Endlich mal eine Lady, die dem Reality-Gigolo die Stirn bietet. Selbst Yasin verschlägt Jills direkte Art die Sprache.Und auch bei der ersten neu eingeführten "Red Flag Night" bekommt die Blondine die Konsequenzen zu spüren. Schließlich geht es - allen Vorgeschichten zum Trotz - auch bei "Love Island VIP" darum, die große Liebe unter den prominenten Mitstreitern zu finden. Glauben die Mit-Islander wirklich, dass sich Jill keine Mühe gibt, auf "Love Island" die Liebe zu finden?"Love Island VIP" wird von ITV Studios Germany produziert. Ausstrahlung der Folgen ab 24. Oktober 2024 immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich.Über "Love Island VIP":Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe? Moderatorin Sylvie Meis führt durch die weltweit erste VIP-Version der international erfolgreichen Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.