Der deutsche Leitindex DAX musste die vergangenen Tage immer wieder mit Verlusten kämpfen. Könnte diese Serie nun ein Ende haben? Und was ist bei den Aktien von Beiersdorf los? Es war nicht gerade eine leichte Woche: An drei Tagen in Folge musste der deutsche Leitindex DAX Verluste einstecken. Am heutigen Donnerstag sieht es jedoch so aus, als könnte sich der Index stabilisieren. In den ersten Handelsminuten auf Xetra legte der deutsche Leitindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...