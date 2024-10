Hamburg (ots) -In der neuen Staffel von "Die Paartherapie" wagen sich erneut viele Paare auf die Couch von Paartherapeut Eric Hegmann. Sie wollen sich ihren Problemen stellen und in einem Intensivcoaching ihre Beziehung aus der Krise führen: Warum haben wir keinen Sex mehr? Funktionieren wir überhaupt noch als Paar? Die Probleme der Liebe sind vielfältig. In dieser Staffel geht es u.a. um Einsamkeit in der Ehe, eskalierende Streits und Fremdverlieben.Mit rund 2,2 Millionen Abrufen zählt die erste Staffel von "Die Paartherapie" zu den erfolgreichsten Doku-Serien der ARD Mediathek im vergangenen Jahr. Auch der gleichnamige Podcast ist einer der erfolgreichsten NDR Podcasts mit gut 1,2 Millionen Aufrufen seit der Erstveröffentlichung im Mai 2023.Die 3. Podcast-Staffel mit acht Paaren startet am Freitag, 1. November. Die 2. Doku-Serien-Staffel mit vier Paaren kommt am Montag, 11. November, in die ARD Mediathek.In dem Format "Die Paartherapie" werden die Paare in entscheidenden Momenten der Therapie und zu Hause begleitet - in der neuen Staffel über einen noch längeren Zeitraum hinweg. Dadurch können die Zuschauerinnen und Zuschauer die Entwicklungen der Paare noch besser miterleben. Schon in der ersten Staffel war das Produktionsteam bei bedeutenden Wendepunkten dabei, die eine komplexe Erzählstruktur ermöglichten. Bei einer zweiten Session mit Eric Hegmann kommen dann die Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit an der Beziehung auf den Tisch. In der Doku-Serie stellen sich vier, im Podcast acht Paare der Beziehungsarbeit mit Eric Hegmann.Konkrete BeziehungstippsIm NDR 2 Podcast führen zudem Therapeut Eric Hermann und Host Maria Richter die Zuhörenden in reflektierenden Gesprächen auf eine Metaebene: So bietet der Podcast bestehend aus acht Episoden neben einzigartigen Einblicken in echte Therapiesitzungen auch noch konkrete Beziehungstipps. Besonders spannend zum Ende der Staffel wird wieder die Bonusfolge mit der Auflösung: Wie geht es den Paaren einige Zeit nach der Therapie? Sind sie noch zusammen? Oder haben sie sich für eine Trennung entschieden?Die herausfordernde Arbeit als PaartherapeutDer Hamburger Paartherapeut Eric Hegmann arbeitet seit fast 20 Jahren mit Paaren zusammen und hilft ihnen, die Gespräche zu führen, die sie führen müssten, aber bisher nicht führen konnten. Mit detektivischem Spürsinn geht er hartnäckig den Problemen auf den Grund - und findet auf einfühlsame Weise gemeinsam mit den Paaren Auswege aus der Beziehungs-Sackgasse.Eric Hegmann spricht in der neuen Staffel wieder über seine eigenen Emotionen und die herausfordernde Arbeit als Paartherapeut. Seine Rolle - die letzte Chance, der letzte Strohhalm für ein Paar zu sein - kann belastend sein. Durch eine Supervision mit seiner Kollegin Nele Sehrt gewinnt er wertvolle Impulse und neue Perspektiven für seine Tätigkeit als Paartherapeut.Doku-Serie und Podcast richten sich vor allem an Frauen zwischen 30 und 49 Jahren, die ein großes Interesse an Partnerschaft und Familie haben, mitsamt ihren Partner*innen.Die Doku-Serie umfasst sechs, der Podcast acht Folgen und eine Bonusfolge.Alles ab dem 29.10.2024 hier auf einen Blick: ndr.de/paartherapieIm Vorführraum des NDR steht eine Preview auf alle sechs Folgen der Doku-Serie bereit: https://www.ndr.de/der_ndr/presse/vorfuehrraum/index.htmlDie bisherigen Folgen sind in der ARD Mediathek sowie der ARD Audiothek abrufbar: https://ots.de/bfV8hYhttps://www.ardaudiothek.de/sendung/die-paartherapie/12675947/Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5893970