Vor knapp zwei Wochen hatte Elon Musk in Kalifornien das Robotaxi vorgestellt. Jetzt wurde bekannt, dass die sogenannten "Cybercabs" in der Bay Area bereits seit Anfang des Jahres im Einsatz sind. Elon Musk arbeitet, wie andere Autobauer auch, seit Jahren an der Vision, das automatisierte Fahren auf die Straße zu bringen und präsentierte nun sowohl Robotaxis als auch einen Robovan, also einen Kleinbus für innerstädtische Fahrten für bis zu 20 Passagiere. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...