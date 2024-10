NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Das organische Wachstum habe im dritten Quartal über dem Analystenkonsens gelegen, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er stellte dennoch eine gedämpfte Kursreaktion in Aussicht./tih/mis



