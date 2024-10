Emittent / Herausgeber: Pfisterer Holding SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

PFISTERER SE stellt mit "Strategie 2030" Weichen für zukünftiges weiteres Wachstum Internationalisierung und innovative Produktpipeline im sich entwickelnden Gleichstrom-Markt als organische Wachstumstreiber von PFISTERER

Hervorragende Positionierung durch mehr als 100 Jahre Erfahrung in einem risikoaversen Abnehmermarkt

Nachhaltiges Wachstum des relevanten Weltmarktes von rund 11,6 % p.a. getrieben durch Energiewende, zunehmende Elektrifizierung und Investitionsstau bei Energieinfrastruktur Winterbach, Deutschland - 24. Oktober 2024 - Die PFISTERER Holding SE, internationaler Qualitätsführer für elektrische Verbindungstechnik der Energieinfrastruktur, forciert ihr Wachstum weiter und hat nun die Eckpunkte ihrer Strategie 2030 verabschiedet. Als Wachstumstreiber und Fokus der Unternehmensentwicklung wurden die fortschreitende Internationalisierung des Unternehmens, ein innovatives Produktportfolio und damit unter anderem der Eintritt in den neu entstehenden großen Gleichstrom-Markt sowie die Teilhabe an der sehr dynamischen Weltmarktentwicklung in den kommenden Jahren definiert. Der globale Markt für Energieinfrastruktur und leistungsfähige Schnittstellenlösungen wird getrieben durch einen weltweit deutlich steigenden Strombedarf und damit verbundene Ausbaupläne von Netzbetreibern. Dem weltweit stetig steigenden Bedarf an Energie steht eine vielfach durch Investitionsstau veraltete oder gänzlich fehlende Infrastruktur gegenüber. Entsprechend planen die Netzbetreiber auf der ganzen Welt erhebliche Investitionen in diesem Bereich. Langfristige Wachstumstrends wie Smart Cities, Künstliche Intelligenz oder Erneuerbare Energien treiben die Nachfrage nach intelligenten Energieinfrastrukturlösungen weltweit zusätzlich weiter voran. Marktstudien (Roland Berger) prognostizieren entsprechend ein durchschnittliches jährliches Wachstum des für PFISTERER relevanten Marktes von 11,6 % bis 2030. Um die Chancen des globalen Marktwachstums vollumfänglich zu nutzen, wird PFISTERER in den kommenden Jahren seine internationale Aufstellung weiter forcieren. Wichtige Kernregion mit einer traditionell sehr starken Marktstellung bleibt unverändert Zentraleuropa. Einen verstärkten Schwerpunkt der kommenden Jahre werden bei der weiteren Internationalisierung unter anderem die USA, Saudi-Arabien und Indien bilden. Bereits heute erwirtschaftet PFISTERER rund 40 % der Umsätze außerhalb Europas. In den kommenden Jahren erwartet PFISTERER in sämtlichen Kernregionen weltweit zweistellige Wachstumsraten. Basierend auf einer starken Marktposition, einem langjährigen, erfolgreichen Track Record im Bereich Energieinfrasturuktur und Schnittstellen gestaltet PFISTERER mit innovativen Produkten aktiv die Entwicklung neuer Marktsegmente. Aktuell bereitet das Unternehmen den Eintritt in den entstehenden Markt für Hochspannungs-Gleichstrom (HV/DC) vor. Dieses Marktsegment mit hohem Potenzial ist derzeit noch nicht erschlossen. Mehrere Lösungen von PFISTERER für die HV/DC-Technologie stehen zum jetzigen Zeitpunkt unmittelbar vor der Serienreife. In immer mehr industriellen Anwendungen wird Gleichstrom (DC), statt wie bislang Wechselstrom (AC), eingesetzt. Durch Gleichstromanwendungen können Transportverluste im Netz reduziert und die Netzeffizienz verbessert werden. Gleichstrom wird eine Schlüsselrolle in der globalen Energiewende spielen. Mit ihr kann Strom verlustärmer über weite Strecken übertragen werden. Damit eröffnen sich neue Möglichkeiten für die effiziente Netzintegration von Wind- und Solarstrom aus entlegenen Regionen und für die Realisierung länderübergreifender Stromnetze, so genannter Supergrids. Ein weiteres Wachstumsfeld ist der Ausbau der Offshore-Windenergie im Zuge der globalen Energiewende, für den bis 2030 ebenfalls hohe Zuwachsraten prognostiziert werden. Darüber hinaus konzentriert sich PFISTERER auf die Entwicklung von Technologien rund um Offshore-Seekabel und Offshore-Windpark-Anlagen. Als weltweit bekannte Marke mit hoher Zuverlässigkeit und mehr als 100 Jahren Erfahrung im Bereich Kritische Infrastruktur mit einem risikoaversen Abnehmermarkt profitiert PFISTERER in besonderem Maße von der Energiewende sowie der stark zunehmenden Elektrifizierung. Als globaler Anbieter von für die Versorgungssicherheit bedeutender Komponenten deckt PFISTERER mit seinen Produkten das gesamte Spektrum für Schnittstellen der Energieerzeugung, der Übertragung und der Verteilung ab. PFISTERER ist unabhängig von Kabelherstellern und kann mit seinen Produkten alle Schnittstellen der Energieinfrastruktur bedienen. Kernprodukte sind hochmoderne Verbundisolatoren, Kabelgarnituren sowie Anschluss- und Verbindungskomponenten und -systeme. Darüber hinaus nimmt PFISTERER eine weltweit führende Position als unabhängiger Hersteller von Hochspannungskabelgarnituren und -isolatoren ein. PFISTERER prüft vor dem Hintergrund des dynamischen Wachstums der kommenden Jahre fortlaufend verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten aus Fremd- und Eigenfinanzierung. Auch der Kapitalmarkt stellt dabei im Finanzierungsmix für PFISTERER gegebenenfalls eine attraktive Option dar. Mit der Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) hatte PFISTERER im Sommer 2023 bereits einen wichtigen ersten Schritt für die weitere erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens unabhängig von der Gründerfamilie vollzogen. Johannes Linden, Mitglied und Sprecher des Vorstands der PFISTERER Holding SE: "Getrieben durch den weltweiten Umstieg auf Erneuerbare Energien, den massiven Ausbau der Netzinfrastruktur und den steigenden Energiebedarf ist die Nachfrage nach unseren Produkten in den letzten zwei Jahren stark gestiegen. Mit unserer Strategie 2030 werden wir dieses Momentum nutzen und die Dekarbonisierung aktiv mitgestalten." Dr. Konstantin Kurfiss, Mitglied des Vorstands von PFISTERER: "In einem langfristig dynamischen Markt ist PFISTERER stark positioniert und wird so von der positiven Entwicklung umfassend profitieren. Die Ausweitung unserer internationalen Aktivitäten untermauert dabei unseren globalen Anspruch. Mit Innovation, langjähriger Expertise und einer hervorragenden Reputation werden wir zudem im Gleichstrom-Markt erfolgreich sein." Über PFISTERER PFISTERER zählt zu den weltweit führenden Spezialisten und Systemanbietern für Energieinfrastruktur - mit einem Komplettsortiment an Kabelgarnituren, Freileitungstechnik und Komponenten entlang der gesamten Übertragungskette von der Energieerzeugung bis zum Verbrauch. Mit modernsten Fertigungsverfahren und 1.200 Mitarbeitenden an 17 internationalen Standorten und 5 Produktionsstätten verbindet PFISTERER nicht nur die Stromnetze von heute und morgen, sondern leistet einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige und sichere Energieinfrastruktur. Karl Pfisterer gründete das Unternehmen 1921 in Stuttgart mit dem Ziel, die Welt der Stromübertragung zu verbessern. Sein Enkel Karl-Heinz Pfisterer entwickelte das Unternehmen seit den 70er Jahren weiter zu seiner jetzigen internationalen Bedeutung und ist heute Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats. Ihrem hohen Anspruch an Qualität und Technologieführerschaft folgt die PFISTERER Gruppe auch in Zukunft.



