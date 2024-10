Leonberg (ots) -Von 50 auf 1.000: Hoffnungsträger Projektentwickler will in ganz Deutschland nachhaltige Mehrfamilienhäuser aus Holz bauen, um die Wohnungsnot zu meistern.In Deutschland fehlt es an bezahlbarem Wohnraum. Eine gesellschaftliche Krise, die immer größer wird und die dringend nach Lösungen verlangt. Vor diesem Hintergrund hat Hoffnungsträger Projektentwickler (htp) die Initiative "1.000 x ZUHAUSE" ins Leben gerufen. 1.000 Mehrfamilienhäuser in nachhaltiger Holzbauweise sollen entstehen und so die Wohnungsnot entscheidend zurückdrängen. Während die ganze Branche aktuell kaum neue Wohnungen baut, setzt das junge Unternehmen auf eine mutige Skalierung seiner preisgekrönten seriellen Holzbauweise. Zur Finanzierung aktiviert es Investoren, Unternehmen und Stiftungen als Partner.Die große Krise des WohnensJeder kennt jemanden, der eine Wohnung sucht und nicht findet. Oder sie nicht bezahlen kann. Die Krise bezahlbaren Wohnens ist die große soziale Frage unserer Zeit. "Hinter jeder fehlenden Wohnung verbirgt sich eine persönliche Geschichte - es sind Familien, Alleinerziehende, Studentinnen, Geflüchtete und Senioren, die verzweifelt nach bezahlbarem Wohnraum suchen", so Geschäftsführer Nathanael Over, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, die Wohnungsnot zu meistern.Von der Vision zur WirklichkeitUnternehmerisch ist die Entscheidung mutig. Bisher hat htp 50 Gebäude in Baden-Württemberg gebaut, jetzt sollen es zwanzigmal so viele werden, in ganz Deutschland. "Wir wollen nicht nur zuschauen, sondern bieten für diese soziale Herausforderung aktiv eine Lösung an. Unser Ziel ist es, den sozialen Frieden durch die Schaffung von Wohnraum zu stärken", fügt Over hinzu.Bauen neu denkenUm bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, geht htp neue Wege - sowohl in der Bauweise als auch bei der Projektfinanzierung. Dank einer kooperativen Projektsteuerung, die alle Beteiligten ins Boot holt, einer extrem flexiblen Architektur und konsequenter Vorfertigung von Wänden und Decken in serieller Holzbauweise, dauert der es nur vier bis sechs Monate vom Baubeginn bis zum Einzug. Die Häuser sind kreislauffähig und CO2-neutral. Bei der Finanzierung baut die Initiative auf die Zusammenarbeit mit Stiftungen, Unternehmen und privaten Investoren, die nicht nur auf finanzielle, sondern auch auf soziale Renditen abzielen. "Impact ist die neue Rendite. Wir aktivieren Kapital, das soziale Gleichheit fördert und gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt", erklärt Over.Wohnungsnot gemeinsam meisternZiel ist ein Netzwerk aus Investoren, Family Offices, Stiftungen und Unternehmerinnen, die ihr Kapital und ihre Kontakte einsetzen, um Menschen ein Zuhause zu bieten. Dabei spielen auch wirtschaftliche Aspekte eine Rolle. "Die Investition in unsere Häuser erhält den Kapitalstock einer Stiftung. Wir sehen als Investoren aber auch Unternehmen, die Wohnraum für Auszubildende oder andere Mitarbeitende schaffen, um für sich Fachkräfte zu sichern", sagt Nathanael Over. "Jede Wohnung zählt". Eine weitere Option, um den Markt in Schwung zu bringen, sieht er im wohnortnahen, altersgerechten Seniorenwohnen. Für alle bietet htp serielle Holzhäuser an.Wohnen hat WirkungDie tiefe emotionale und gesellschaftliche Wirkung der Initiative wird beim Bezug eines neuen Hauses real: "Da ist dieser besondere Moment, wenn Menschen, die lange eine Wohnung gesucht haben oder sogar wohnungslos waren, das erste Mal ihr neues Zuhause betreten. Diese leuchtenden Augen, diese Freude, endlich daheim zu sein. Diese Momente treiben uns an", sagt Nathanael Over sichtlich bewegt. 1.000 x ZUHAUSE will nicht weniger sein als der Startschuss einer Bewegung, die das Leben von Tausenden zum Besseren wendet. "Nichts prägt uns mehr als unser Zuhause".Über Hoffnungsträger ProjektentwicklerNicht nur labern, bauen! Hoffnungsträger Projektentwickler (htp) aus dem baden-württembergischen Leonberg versteht sich als innovativer Wohnraumschaffer durch serielle Holzbauweise. Mit preisgekrönter Architektur und einem tiefen Verständnis für soziale Gerechtigkeit bietet htp realistische und nachhaltige Lösungen für drängende Wohnprobleme. Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochter der gemeinnützigen Hoffnungsträger Stiftung. www.ht-projektentwickler.dePressekontakt:Volker LehmkuhlTel. 07032 920670htp@lehmkuhl-pr.deNathanael Overover@ht-projektentwickler.deOriginal-Content von: Hoffnungsträger Projektentwickler, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177232/5894313