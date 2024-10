Mannheim (ots) -Zum 31. Dezember 2024 endet bei der INTER Versicherungsgruppe eine Ära: Aufgrund seiner gesundheitlichen Situation ist Vertriebsvorstand Michael Schillinger (57), seit mehr als 35 Jahren im Unternehmen und seit 2014 Vorstandsmitglied, mit dem Aufsichtsrat übereingekommen, seine Mandate zum Jahresende niederzulegen."Ich bin sehr dankbar, dass ich so lange für dieses tolle Unternehmen und die wunderbaren Menschen hier tätig sein durfte. So gehe ich zum Jahresende mit einem weinenden und einem lachenden Auge. In den vergangenen Jahren hatte ich immer wieder mit gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen. Dies hat meine Entscheidung im Kopf sukzessive reifen lassen. Ich freue mich, künftig sowohl meiner Frau als auch meiner eigenen Gesundheit mehr Zeit und Aufmerksamkeit widmen zu können. Wichtig ist es mir zu sagen, dass ich keine Minute meiner Tätigkeit für die INTER missen möchte und ihr für die Zukunft nur das Beste wünsche", betont Schillinger.Michael Schillinger verantwortet bei der INTER aktuell die Ressorts Vertrieb, Marketing und Unternehmenskommunikation, Personal und Recht. Nach verschiedenen Führungspositionen im Vertrieb wurde Michael Schillinger 2014 in den Vorstand der INTER berufen. Aufsichtsratsmandate bekleidet er unter anderem bei der BKM Bausparkasse Mainz AG."Mit Michael Schillinger verliert die INTER einen absoluten Vertriebsprofi, der das Handwerk von der Pike auf gelernt hat und die Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgeprägt hat", unterstreicht Peter Thomas, Aufsichtsratsvorsitzender der INTER Gesellschaften. "Wir als Aufsichtsrat bedauern seinen Entschluss, respektieren jedoch gleichwohl die Entscheidung für seine Gesundheit und seine Familie. Die INTER hat Michael Schillinger sehr viel zu verdanken und die Lücke, die er unter anderem im menschlichen Bereich hinterlässt, wird nicht leicht zu füllen sein. Die Suche nach einem Nachfolger hat für uns bereits begonnen."Michael Schillinger führt seine Tätigkeit und seine Mandate noch bis zum Jahresende wie gewohnt weiter. Ab dem 1. Januar 2025 und bis zur Ernennung eines neuen Vorstands übernehmen Vorstandssprecher Roberto Svenda und Finanzvorstand Dr. Sven Koryciorz kommissarisch die Aufgaben.Über die INTERIndividuelle Lösungen auf Top-Niveau - dafür steht die INTER Versicherungsgruppe seit über 100 Jahren. Neben der Geschäftsausrichtung auf Privatkunden und das mittelständische Gewerbe ist die INTER aus Tradition Handwerkern und Ärzten eng verbunden. Als solider und verlässlicher Partner bietet die INTER ihren Kunden mit Versicherungs- und Vorsorgeprodukten ein hohes Maß an finanzieller Sicherheit und legt seit jeher besonderen Wert auf Service und Qualität. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt deshalb bei der INTER eine zentrale Rolle. Insgesamt arbeiten über 1.600 Menschen für die INTER, davon rund 1.000 am Unternehmenssitz im kurpfälzischen Mannheim.Pressekontakt:INTER VersicherungsgruppeUnternehmenskommunikationAndré Dinzler(0621) 427-1334presse@inter.deOriginal-Content von: INTER Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25270/5894329