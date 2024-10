Der Goldpreis steigt seit geraumer Zeit und hat die Marke von 2.700 USD/Feinunze hinter sich gelassen. Steigende Aktienmärkte und ein steigender Goldpreis sind eher ungewöhnlich. Was treibt den Goldpreis wirklich an? Welche Rolle spielen die BRICS-Staaten, die US-Wahlen, oder die Käufe der Notenbanken? Und wie wirken sich Zinsniveau und Währungsschwankungen auf den Goldmarkt aus? Mehr dazu erfahren Sie in diesem Interview mit Christian Köker, HSBC.