Baden-Baden (ots) -Neue Ausgabe der Musik- und Unterhaltungsshow mit Beatrice Egli / am 31. Oktober 2024, 20:15 Uhr, im SWR und MDR / auch in der ARD MediathekBeatrice Egli und der SWR freuen sich auf eine neue Ausgabe von "Die Beatrice Egli Show": Die Herbstausgabe 2024 der Musik- und Unterhaltungsshow mit Gastgeberin Beatrice Egli wird am Donnerstag, 31. Oktober 2024, 20:15 Uhr, im SWR und MDR ausgestrahlt. Sie ist anschließend auch in der ARD Mediathek abrufbar. Das Schweizer Fernsehen SRF sendet am 7. Dezember 2024.Beatrice Egli: "großartige Stimmen und einzigartige Menschen""Lasst euch verzaubern von großartigen Stimmen und einzigartigen Menschen. Ich freue mich, auch in der neuen Ausgabe wieder so tollen Künstlerinnen und Künstlern meine Bühne schenken zu dürfen", sagt Beatrice Egli: "Seid auch ihr mit dabei und lasst uns gemeinsam einen Abend unter Freunden verbringen."Peter Maffay, Andreas Gabalier, Kerstin Ott, Michelle, Götz Alsmann und viele andereMusikalische Gäste sind Andreas Gabalier, Kerstin Ott, Michelle und Eric Philippi, Bernhard Brink, Nik P., Götz Alsmann, Sarah Zucker, die Gruppe Brings, Tim Peters, der Schweizer Popsänger Baschi sowie "Tarzan - Das Musical" aus Stuttgart mit Alexander Klaws und Judith Caspari. Peter Maffay ist in der Show zu Gast gemeinsam mit seiner Frau Hendrikje Balsmeyer. Peter Maffay wird mit seiner Band sein Live-Album vorstellen. Zudem präsentiert er gemeinsam mit Hendrikje Balsmeyer ihr neues gemeinsames Kinder- und Familienmusical "Anouk". Es hat in der Show von Beatrice Egli TV-Premiere, bevor es am 2. November 2024 erstmals auf der Musicalbühne zu sehen sein wird.Beatrice Egli bereitet auch dem musikalischen Nachwuchs die BühneZudem bietet Beatrice Egli in ihrer Show bewusst jungen Nachwuchskünstler:innen eine Plattform. Mit dabei sind unter anderem der Schweizer Sänger und Musicaldarsteller Christian Gwerder, das Musik-Teenie-Trio MVX sowie die Saxophonistin Nanett Weiss. Im Vorfeld der Show hatte Beatrice Egli über Social Media musikalische Newcomer:innen aufgerufen, sich zu melden. Mehr als 600 junge Künstler:innen hatten sich gemeldet.Musikalische Vielfalt mit internationaler Besetzung"Die Beatrice Egli Show" stellt Musik und Unterhaltung in den Mittelpunkt. Beatrice Egli legt dabei Wert auf eine große musikalische Vielfalt sowie Gespräche mit Tiefgang. Zum Programm gehören Künstler:innen unterschiedlichster musikalischer Richtungen und Nationalitäten. Prominente Namen sind ebenso dabei wie Newcomer.Hintergrund "Die Beatrice Egli Show"Es ist die sechste Ausgabe der Show, die es seit April 2022 gibt. "Die Beatrice Egli Show" wird von SWR, MDR, und SRF gemeinsam mit Kimmig Entertainment produziert. Sie wird diesmal an einem besonderen Termin ausgestrahlt: Der 31. Oktober 2024 ist Reformationstag und im MDR-Sendegebiet ein gesetzlicher Feiertag sowie der Vorabend von Allerheiligen, gesetzlicher Feiertag im Südwesten."Die Beatrice Egli Show":Donnerstag, 31. Oktober 2024, 20:15 Uhr, SWR und MDR Fernsehen sowie anschließend auch in der ARD Mediathek;Samstag, 7. Dezember 2024, 20:10 Uhr, SRF 1Informationen und Fotos unter: http://swr.li/die-beatrice-egli-show-mit-starbesetzungFotos auf www.ARD-foto.deSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Jürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, E-Mail: juergen.ruf@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5894424