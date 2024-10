NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach Zahlen fürs dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Hersteller von Halbleiterwafern habe angesichts niederiger Erwartungen ein solides Quartal hinter sich und die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Timing einer Geschäftsbelebung bleibe allerdings unklar. Nach der schwachen Kursentwicklung bleibe er aber positiv gestimmt für die Aktien, so der Experte./mis/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2024 / 01:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2024 / 01:52 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WAF3001

© 2024 dpa-AFX-Analyser