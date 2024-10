Mainz (ots) -ZDF/Das kleine Fernsehspiel und die Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) verlängern ihr im Januar 2020 gemeinsam initiiertes Förderabkommen bis Ende 2027. Die Partner unterstützen damit weiterhin den Filmnachwuchs in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.Im Rahmen von "Fifty-Fifty" werden die Entwicklung und Produktion zeitgenössischer Stoffe und vielfältiger Genres von Spiel-, Dokumentar- und Animationsfilmen sowie Hybridformen und Miniserien mit Gesamtlängen von 40 bis 120 Minuten gefördert. Die Herstellung sollen ansässige Produktionsfirmen aus der Region unter Einbeziehung von möglichst dort wohnhaften Nachwuchskräften übernehmen. Vereinbart ist eine Finanzierung von maximal bis zu 500.000 Euro pro Partner.ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke: "Die Unterstützung neuer Talente liegt uns im ZDF sehr am Herzen. Mit dem Fifty-Fifty-Abkommen fördern wir zusammen mit der MDM vielversprechende Filmemacherinnen und Filmemacher aus Mitteldeutschland rasch und unbürokratisch, um ihren Geschichten in ganz Deutschland Gehör zu verschaffen. Dass wir dieses Engagement gemeinsam verstetigt haben, freut mich sehr."MDM-Geschäftsführer André Naumann: "Gerade die Nachwuchsförderung hat bei der MDM eine hohe Priorität und konnte Dank 'Fifty-Fifty' nachhaltig gestärkt werden. Die Erfolgsgeschichten zeigen das große Potential unserer regionalen Talente und sprechen für das Programm. Daher freuen wir uns sehr, dass sich MDM und ZDF/Das kleine Fernsehspiel mit der Verlängerung jetzt noch weiter aktiv für den filmischen Nachwuchs in Mitteldeutschland engagieren und tolle Projekte unterstützen können."Beim 7. MDM Produzent*innen-Frühstück, das am Mittwoch, 23. Oktober 2024, in Leipzig stattfand, tauschten sich regionale Talente mit Redakteurinnen und Redakteuren von ZDF/Das kleine Fernsehspiel in verschiedenen Gesprächsformaten über ihre Erfahrungen aus. Nach fast fünf Jahren "Fifty-Fifty"-Förderprogramm in Mitteldeutschland wurde eine positive Bilanz gezogen: Filme wie "Ich Chef, du Chefin - Einblicke in die Führungsetagen von morgen", "Vier Sterne Plus", "Im Haus meiner Eltern", "Nachts träume ich vom Ordnen" und "Fleisch" wurden und werden im Rahmen des Abkommens realisiert.Das ZDF stärkt mit der Verlängerung des Fifty-Fifty-Abkommens mit der MDM die Förderung neuer Talente aus Mitteldeutschland. Vergleichbare Vereinbarungen bestehen mit der MFG Baden-Württemberg, der MV Filmförderung und HessenFilm. Zügige Entscheidungen und kurze Finanzierungswege sollen dabei Projektrealisierungen vereinfachen.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5894431