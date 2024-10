Berlin (ots) -Der unabhängige Beratungsservice Stipendienkompass informiert am 6. November über Stipendienmöglichkeiten in Deutschland und gibt Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung.Für viele junge Erwachsene beginnt mit dem Studienstart ein neuer essenzieller Lebensabschnitt. Gleichzeitig kommen damit auch einige Fragen auf: Wie finanziere ich mein Studium? Welche Stipendienmöglichkeiten gibt es und welche Voraussetzungen muss ich dafür erfüllen? Der unabhängige und kostenfreie Beratungsservice Stipendienkompass setzt genau hier an und informiert sowohl über die verschiedenen Stipendienmöglichkeiten in Deutschland als auch über die Voraussetzungen, Bewerbungsverfahren und -modalitäten. Ziel des Angebots ist es, den angehenden Studierenden ihre Ängste und Unsicherheiten in Bezug auf das Studieren oder die Bewerbung auf ein Stipendium zu nehmen. Denn was viele nicht wissen: Nicht nur Einserkandidatinnen und -kandidaten können sich für ein Stipendium bewerben. Neben den schulischen Leistungen spielen bei der Stipendienbewerbung auch andere Faktoren, wie ehrenamtliches Engagement oder biografische Besonderheiten, eine wichtige Rolle.Da die frühzeitige Information ein wichtiger Schlüssel bei der Stipendienbewerbung ist, bietet der Stipendienkompass am 6. November um 18:00 Uhr das Online-Seminar "Chancen nutzen - Studieren mit Stipendien" an. Neben den Begabtenförderungswerken werden auch weniger bekannte Stipendienarten vorgestellt und die verschiedenen Bewerbungsvoraussetzungen erklärt. Wir gehen außerdem auf die Auswahlkriterien und Bewerbungsverfahren ein und geben am Ende noch Tipps für eine gelungene Bewerbung.Die Veranstaltung erfolgt ohne Registrierung und wird über Zoom durchgeführt - den Link finden Interessierte unter www.stipendienkompass.de.Das Beratungsteam des Stipendienkompass ist unter der Telefonnummer 030 278906-777 zu erreichen. Fragen können darüber hinaus auch per E-Mail an info@stipendienkompass.de geschickt werden.Über den StipendienkompassDer unabhängige und kostenfreie Beratungsservice Stipendienkompass hat es sich zur Aufgabe gemacht, Studierende und Studieninteressierte sowie deren Eltern bei der Recherche und im Bewerbungsprozess zu unterstützen. Das Team findet in der individuellen Beratung passende Stipendien und bietet regelmäßige Online-Seminare zu den Themen Stipendienprogramme, Recherche, Bewerbungsverfahren und Auswahlprozesse an.Der Stipendienkompass ist ein Informations- und Beratungsangebot der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) in Kooperation mit der aim - Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken.Pressekontakt:Lina Hartmann, Stipendienkompass, Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH, Spreeufer 5, 10178 Berlin, Tel.: 030 278906-51, E-Mail: l.hartmann@sdw.orgOriginal-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67067/5894457