NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DocMorris auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Franken belassen. Analyst Martin Comtesse verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf das Grundsatzverfahren um Preisnachlässe auf verschreibungspflichtige Medikamente. Ein Generalanwalt habe in dem Verfahren, in dem DocMorris gegen die Apothekerkammer Nordrhein antrete, eine abschließende Stellungnahme abgegeben. Diese spreche sehr deutlich für Boni auf verschreibungspflichtige Medikamente. Laut Comtesse dürfte das finale Ergebnis einen bedeutenden Einfluss auf das zukünftige Wachstum von Online-Apotheken haben. Das endgültige Urteil des Europäischen Gerichtshofs wird dem Experten zufolge in den nächsten zwei bis drei Monaten erwartet./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2024 / 06:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2024 / 06:52 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0042615283

© 2024 dpa-AFX-Analyser