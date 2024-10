Berlin (ots) -- Bester Buchungszeitpunkt für Flüge über Weihnachten und Neujahr voraussichtlich in KW 47- Flugpreise für Hanoi, São Paulo oder Funchal im Vergleich zum Vorjahr am stärksten gesunken- Deutsche über die Feiertage im Spendiermodus: Suchanfragen für Businessclass-Flüge elf Prozent über Vorjahr, Premium Economy sogar 16 ProzentZugegeben, traditionell deutsche Weihnachten unterm heimischen Weihnachtsbaum mit der ganzen Familie hat auch etwas. Aber wie wäre es mit 30 Grad und Barbecue unter Palmen statt Weihnachtsbraten bei Schmuddelwetter mit Nieselregen? Oder wie wäre es damit, das neue Jahr in kurzer Hose und T-Shirt mit nackten Füßen im Sand zu erleben? Für alle, die dem kalten und grauen Deutschland über Weihnachten und/oder Neujahr entfliehen möchten, hat die weltweit führende Reisesuchmaschine KAYAK (https://www.kayak.de/) einen Tipp. DAS ist der beste Zeitpunkt, um Flüge für die Weihnachtsferien zu buchen.Weihnachtsurlauber sollten die Woche 47 rot im Kalender markieren. Denn KAYAK hat basierend auf einer umfangreichen Auswertung seiner Flugdaten (https://www.kayak.de/news/reisetrends-weihnachten/) herausgefunden, dass es sich dabei um den besten Zeitpunkt handeln könnte, um Flüge zu außereuropäischen Destinationen in der Weihnachtszeit zu buchen.* Im Vorjahr sparten Urlauber in dieser Woche im Schnitt vier Prozent. Sparfüchse aufgepasst: Momentan gibt es auf KAYAK das beste Flugschnäppchen für Flüge zu Destinationen außerhalb Europas am 30. Dezember, mit Sparpotenzial von durchschnittlich 25 Prozent im Vergleich zum Durchschnittspreis in den Weihnachtsferien."Der 21. Dezember scheint als Anreisetag für den Weihnachtstrip besonders gefragt zu sein, ebenso der 4. Januar als Tag für den Rückflug", sagt Jesse Woods von KAYAK. "An diesen beiden Tagen liegen die Preise für ein Flugticket momentan rund ein Drittel über dem Durchschnitt in den restlichen Weihnachtsferien. Wer mit seinen Urlaubsplänen noch flexibel ist, fliegt an anderen Tagen günstiger."Hanoi, São Paulo oder Funchal deutlich günstiger zu erreichen als 2023Stehen Vietnam und Brasilien schon länger auf der Bucketlist, könnte der Reisetraum noch dieses Jahr wahr werden. Im Vergleich zum Vorjahr sind Flugticketpreise für die vietnamesische Hauptstadt Hanoi mit 14 Prozent** am stärksten im Preis gefallen. Auch São Paulo in Brasilien ist dieses Jahr in der Weihnachtszeit für 12 Prozent günstiger zu erreichen als noch im vergangenen Jahr. Bei einer Durchschnittstemperatur von 24 Grad locken in der brasilianischen Millionenmetropole eher Grillfleisch und Caipirinha als Gänsebraten und Glühwein. In Badehose statt Pelzmantel lassen sich die Feiertage ebenfalls auf der portugiesischen Insel Madeira vor der nordafrikanischen Küste verbringen. Flüge nach Funchal sind in diesem Jahr ebenfalls im zweistelligen Prozentbereich (elf Prozent) günstiger als noch 2023.Meistgesuchte Ziele der deutschen Weihnachtsurlauber: Bangkok, New York und PhuketThailand ist die klare Nummer Eins auf KAYAK's-Liste, um dem diesjährigen Winterwunderland zu entgehen mit gleich zwei Reisezielen in den Top 3. Auf dem ersten Platz landet Bangkok. Für keine andere Destination wird für einen Trip über die Feiertage häufiger nach Flügen gesucht. Phuket ist ebenfalls ein beliebtes Ziel für die Feiertage und landet auf dem dritten Platz der meistgesuchten Destinationen.Auf Platz zwei der meistgesuchten Flugdestinationen liegt in diesem Jahr New York. Gute Nachricht für alle, die den berühmten Weihnachtsbaum am Rockefeller Center hautnah erleben möchten: Flüge nach New York sind im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich zwei Prozent günstiger. In KAYAK's Feiertags Top Ten deutscher Urlauber sind unter anderem: Dubai, Gran Canaria, Miami, London und Manila.Man gönnt sich ja sonst nichts: Interesse an Businessclass- und Premium Economy-Flügen deutlich gestiegenAuffällig: Knausrig scheinen die Deutschen bei ihrem Weihnachtsurlaub oder Silvestertrip nicht zu sein. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Interesse an Flügen in der Businessclass (plus elf Prozent) und der Premium Economy Class (+16 Prozent) deutlich gestiegen."Für alle Weihnachtsurlauber, die über die Feiertage in Spendierlaune sind, haben wir gute Nachrichten", sagt Jesse Woods von KAYAK. "Flüge in der Businessclass sind über Weihnachten und Neujahr mit einem Prozent Preisaufschlag kaum teurer als im Vorjahr. In der Premium Economy Class beträgt der Preisaufschlag knapp sechs Prozent."Methodik*KAYAK hat Daten für Flugsuchen zwischen dem 23.10.2023 und dem 14.12.2023 für Reisedaten zwischen dem 14.12.2023 und dem 06.01.2024 analysiert, um die Wochen zu ermitteln, in denen Nutzer von KAYAK.de im letzten Jahr durchschnittlich die niedrigsten Preise für Economy-Rückflüge ab Deutschland für Inlands-, Regional- und Auslandsflüge gefunden haben. Um die besten Reistage zu ermitteln, hat KAYAK die durchschnittlichen Preise für Hin- und Rückflüge in der Economy Class für Abflüge zwischen dem 14.12.2024 und dem 31.12.2024 sowie für Rückflüge zwischen dem 26.12.2024 und dem 06.01.2025 für Inlands-, Regional- und Auslandsflüge ab Deutschland analysiert. Die möglichen Einsparungen werden berechnet, indem die günstigsten Preise für Economy-Rückflüge mit den Gesamtdurchschnittspreisen verglichen werden.**Die Listen der meistgesuchten Reiseziele und der größten Preissenkungen basieren auf einer Analyse von Suchanfragen für Hin- und Rückflüge in der Economy Class, die zwischen dem 14.06.2024 und dem 14.09.2024 für Reisedaten zwischen dem 14.12.2024 und dem 06.01.2025, definiert als die Weihnachts- und Neujahrszeit, auf KAYAK.de und zugehörigen Marken durchgeführt wurden. Die Jahresdaten basieren auf dem Vergleich mit den gleichen Such- und Reisezeiträumen der Vorjahre. Alle genannten Flugpreise sind gewichtete Durchschnittspreise für Hin- und Rückflüge in der Economy Class mit Abflug von einem beliebigen Ort in Deutschland.Über KAYAKKAYAK (https://www.kayak.de/), Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist die weltweit führende Reisesuchmaschine. 