Military Metals erweitert Kerngrundstück seines West Gore Antimon Grundstücks und unterzeichnet verbindliche Absichtserklärung zum Erwerb zusätzlicher Claims

Vancouver, BC - 24. Oktober 2024 - Military Metals Corp. (CSE: MILI - OTCQB: MILIF - WKN: A40M9H) (das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine verbindliche Absichtserklärung zum Erwerb weiterer Claims im Umfeld seines Antimonprojekts West Gore ("West Gore" oder das "Projekt") unterzeichnet hat, um das mineralisierte Gebiet zu konsolidieren. West Gore ist ein Brachflächenprojekt mit früherer Produktion. Zu den historischen hochgradigen Bohrergebnissen gehören 7,07 Meter mit 10,6 g/t Gold und 3,4 % Antimon. Während der Produktionszeit war es Kanadas bekannteste Antimonmine.

West Gore besteht aus vier Explorationslizenzen mit einer Fläche von 585 Hektar im Hants County, Nova Scotia, Kanada, und das neu erworbene Gelände fügt dem Projekt unmittelbar nordwestlich davon 388 Hektar hinzu, die den Rest des antimon- und goldmineralisierten Systems West Gore und seiner historischen Bergwerke umfassen. Das Unternehmen hat eine dreijährige Option, um eine 100-prozentige Beteiligung an den Lizenzen für 235.000 $ zu erwerben, die über die Laufzeit verteilt sind, und die Verkäufer erhalten eine 3-prozentige Net Smelter Royalty ("NSR") mit Standard-Rückkaufklauseln. Es wird erwartet, dass das Unternehmen die endgültige Vereinbarung innerhalb von zehn Tagen bekannt geben wird.

Die historischen West Gore-Minen blicken auf eine Bergbaugeschichte zurück, die bis ins Jahr 1883 zurückreicht, und waren während des Ersten Weltkriegs eine bedeutende Antimonquelle, von der der Großteil nach England verschifft wurde. Die Gesamtproduktion von Gold und Antimon zwischen 1883 und 1917, dem letzten erfassten Produktionsjahr, ist nicht bekannt. Allein zwischen 1914 und 1917 wurden jedoch fast 32.000 metrische Tonnen abgebaut, was zu über 7.000 metrischen Tonnen Antimonkonzentrat mit einem Antimongehalt von 46 % führte. Die Gesamtmenge des bis 1917 gewonnenen Goldes wurde auf fast 6.900 Unzen geschätzt. Abgesehen von kleineren Explorationsarbeiten in den 1960er und 1980er Jahren sowie in den letzten Jahren ist das West-Gore-System im Wesentlichen noch unerforscht.

Mit dem Erwerb der neuen Schürfrechte hat das Unternehmen die vollständige Abdeckung des gesamten mineralisierten Systems einschließlich aller historischen Bergwerke und bekannten Antimon-Gold-Vorkommen mit zusätzlichem Boden entlang des Trends in beide Richtungen erhalten, wie in Karte 1 unten dargestellt. Dies wiederum ermöglicht es dem Unternehmen, sich diesem Antimon-Gold-System in seiner Gesamtheit zu nähern, um zukünftigen Wert zu erschließen. Alle relevanten Daten werden derzeit in einer integrierten digitalen Datenbank zusammengestellt, gefolgt von Explorationsplänen.

Karte 1: Projektansprüche West Gore

Falls Abbildung nicht vollständig dargestellt wird, bitte hier klicken: https://cdn.investor-files.net/2024_10_24_MILI_News_1_1257e91539.jpg

Die Antimon-Gold-Mineralisierung bei West Gore befindet sich in graphitischen und sulfidhaltigen Schiefern der unteren Einheiten der Halifax-Formation aus dem Kambrium, die zu einer nach Nordosten verlaufenden, aufrechten, geschlossenen Synklinale verformt und während der regionalen Akadischen Orogenese in eine Grünschieferfazies umgewandelt wurden. Die Mineralisierung tritt als Stibnit, gediegenes Antimon, Aurostibnit und Antimon-Gold-Legierungen und -Oxide auf. Während der Faltengürtel in nordöstlicher-südwestlicher Richtung verläuft, tendieren die mineralisierten Strukturen in nordwestlicher-südöstlicher Richtung.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Avrom E. Howard, MSc, PGeo, geologischer Berater von Military Metals und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.



Über Military Metals Corp.



Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken mit Schwerpunkt auf Antimon befasst.

Im Namen des Unternehmens

Scott Eldridge, CEO und Director

scott@militarymetalscorp.com

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter:

+1 604-722-5381 sowie +1 604-537-7556

www.militarymetalscorp.com

