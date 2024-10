Seit der EZB-Sitzung in der vergangenen Woche hat der Euro (EUR) gegenüber dem US-Dollar weiter an Wert verloren. EUR/USD fiel am Mittwoch auf ein Intraday-Tief von 1,0761, so Lee Hardman, FX-Analyst bei MUFG. Nächste Zinssenkung der EZB um 50 Basispunkte erwartet "Das Währungspaar handelt nun wieder unter seinem bisherigen Jahresdurchschnitt von 1,0875, ...

