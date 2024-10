MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Habeck/Deutschlandsfonds:

"Dass Habecks Idee mit dem "Deutschlandfonds" und den Milliardensubventionen überhaupt das Licht der Welt erblickte, zeigt auf traurige Weise, wie wenig der grüne Chef des einst der Ordnung der Wirtschaft verpflichteten Ministeriums in drei Jahren in seinem Amt gelernt hat. Habeck hat sich immer nur als Klimaminister verstanden, viel List wurde auf den Atomausstieg zur Unzeit verwandt, während ihm die Revitalisierung des seit zwei Jahren in einer Rezession verharrenden Standorts egal war. Eines aber muss der gewiefte Politiker dennoch gewusst haben: dass sein neuester Vorschlag auf die Marktpartei FDP wie eine Handgranate wirken muss, die die Grünen auf den Koalitionstisch werfen, und zwar in einer für die Ampel hochkritischen Phase. Mit Habecks Ideen jedenfalls wird die Wirtschaftswende nicht gelingen, die FDP-Chef Christian Lindner zur Voraussetzung für die Fortführung der Ampel gemacht hat."/yyzz/DP/nas