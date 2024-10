EQS-News: BB BIOTECH AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht

BB Biotech: Strategische Reallokationen im Portfolio setzen sich fort



25.10.2024 / 07:00 CET/CEST

Zwischenbericht der BB Biotech AG per 30. September 2024

Die Aktienmärkte blieben auch im 3. Quartal volatil. Die Zinssenkung der US-Notenbank verbessert die Ausgangslage für den Biotechsektor, da tiefere Zinsen grundsätzlich Kapital in Wachstumssektoren wie Biotech lenken. Im 3. Quartal 2024 verlor die Aktie von BB Biotech 9.2% in CHF und 6.7% in EUR. Die Gesamtrendite des Portfolios betrug -6.6% in CHF, -4.4% in EUR und -0.6% in USD. BB Biotech verzeichnete im 3. Quartal einen Reinverlust von CHF 157 Mio. Für die ersten neun Monate des laufenden Jahres bedeutet dies einen Reingewinn von CHF 16 Mio., verglichen mit einem Nettoverlust von CHF 316 Mio. in der Vorjahresperiode. Der Verkauf einiger profitabler Beteiligungen ermöglichte Investitionen in wachstumsstärkere Unternehmen mit vielversprechenden Medikamenten. Mehrere Beteiligungen, darunter Edgewise Therapeutics, Ionis Pharmaceuticals, Rivus Pharmaceuticals, Relay Therapeutics, Wave Life Sciences und Vertex Pharmaceuticals, entwickelten sich positiv, während Exelixis und Neurocrine Biosciences die Ziele nicht erreichten. Ein Augenmerk liegt auf den US-Präsidentschaftswahlen, die die Machtverhältnisse im Kongress in Bezug auf Gesundheitspolitik und Medikamentenpreise verändern könnten. Die hohe Investitionsquote von 112.3% spiegelt die Zuversicht des Investment Management Teams wider.

Ein Schlüsselereignis während des Berichtszeitraums war die Entscheidung der US-Notenbank im September, ihren Leitzins um 50 Bp zu senken. Es handelte sich um deren erste Zinssenkung seit vier Jahren. Dieser Schritt signalisiert eine mögliche weitere Lockerung der geldpolitischen Zügel im Jahr 2025. Die Märkte erwarten bis Ende 2025 eine schrittweise Senkung der Zinsen auf etwa 3.5%. In der Vergangenheit gingen niedrigere Zinsniveaus mit höheren Kapitalflüssen in Sektoren wie etwa Biotech einher, da Anleger Ausschau nach wachstumsstarken Anlagemöglichkeiten hielten. Der Biotechsektor befindet sich daher in einer guten Ausgangslage, um mögliche Kapitalzuflüsse anzuziehen, wenn sich die Marktbedingungen verbessern.

Portfolio-Update zum 3. Quartal 2024

Die Portfolioanpassungen konzentrierten sich auf den gewinnbringenden Verkauf grösserer, langfristiger Beteiligungen in Übereinstimmung mit BB Biotechs S-Kurven-Strategie. Dies ermöglichte uns die Reallokation von Kapital in selektiv ausgewählte Unternehmen mit kräftigem Wachstum, womit wir die kontinuierliche Verjüngung unseres Portfolios weiter vorantreiben. Die strategische Rotation unserer Investments zielt darauf ab, unser Engagement in vielversprechenden Unternehmen mit neuartigen Ansätzen zu stärken, dies stets im Einklang mit unseren langfristigen Zielen.

Der Investitionsgrad ist bis zum Quartalsende geringfügig auf 112.3% gesunken. Dieser nach wie vor hohe Investitionsgrad spiegelt die weiterhin zuversichtliche Einschätzung des Investment Management Teams wider, dass sich immer mehr Portfoliounternehmen durch risikoärmere Geschäftsmodelle bei gleichzeitig attraktiver Bewertung auszeichnen.

Meilensteine bei Portfoliounternehmen

Mehrere Unternehmen im Portfolio von BB Biotech verzeichneten beachtliche Fortschritte. Nachstehend die wichtigsten Entwicklungen:

Ionis Pharmaceuticals: Positive Phase-I/II-Ergebnisse zu ION582 (Angelman-Syndrom)

Vertex Pharmaceuticals: FDA-Zulassungsantrag für Suzetrigin (akute Schmerzen)

Alnylam Pharmaceuticals: Erfolgreiche Phase-III-Studie zu Vutrisiran (Kardiomyopathie)

Neurocrine Biosciences: Verfehlte Erwartungen mit Phase-II-Daten zu NBI-568 (Schizophrenie)

Celldex Therapeutics: Positive Phase-II-Daten für Barzolvolimab (Urtikaria)

Biohaven: Unerwartet positive Daten zu Troriluzol (Ataxie)

Relay Therapeutics: Positive Zwischenergebnisse zu RLY-2608 (Brustkrebs)

Exelixis: Gemischte Daten bei Cabometyx-Studien (Überleben bei Krebs)

Rivus Pharmaceuticals: Erfolgreiche Phase-IIa-Daten für HU6 (Herzinsuffizienz)

Edgewise Therapeutics: Positive Ergebnisse zu EDG-7500 (Kardiomyopathie)

Wave Life Sciences: Vielversprechende Daten für WVE-N531 (Duchenne-Muskeldystrophie)

Finanzierung und M&A-Aktivitäten

Mehrere Biotechunternehmen, darunter Ionis Pharmaceuticals, Relay Therapeutics und Wave Life Sciences, führten im 3. Quartal 2024 infolge der erfreulichen Entwicklung ihrer Pipelines Kapitalerhöhungen durch. Wir unterstützen unsere Portfoliounternehmen bei derartigen Transaktionen für gewöhnlich mit Kapitalzuflüssen. So partizipierten wir an den Finanzierungsmassnahmen von Relay Therapeutics, da die entsprechenden Eckdaten mit unserem Investment Case übereinstimmen. Die von Ionis Pharmaceuticals durchgeführte Kapitalerhöhung erschien uns allerdings überraschend, da die Firma schon ausreichend kapitalisiert war. Das DMD-Programm von Wave Life Sciences ist zwar vielversprechend, aber unser Fokus gilt weiterhin seiner RNA-Editing-Plattform zur Herstellung sogenannter «AIMers» und dem A1ATD-Programm, für die laufend Updates erwartet werden. Die M&A-Aktivitäten haben 2024 gegenüber dem Vorjahr deutlich nachgelassen, könnten aber nach den US-Präsidentschaftswahlen wieder zunehmen.

Ausblick

Die eingeleitete Zinswende wird der Biotechbranche durch günstigere Finanzierungsbedingungen zugutekommen. Im weiteren Jahresverlauf gilt es, diese Zinswende und mögliche politische Kurswechsel genau zu beobachten. Die US-Präsidentschaftswahlen und mögliche Machtverschiebungen im Kongress könnten spürbare Auswirkungen auf die Gesundheitspolitik und die Medikamentenpreise haben. Obwohl das Thema im Wahlkampf bisher kaum eine Rolle gespielt hat, sind hohe Medikamentenpreise für viele Wähler ein zentrales Thema. Der Inflation Reduction Act hat bisher nur begrenzte Einsparungen gebracht, und ungelöste Fragen wie die Preisregulierung für niedermolekulare Wirkstoffe und Arzneimittel für seltene Krankheiten bleiben bestehen. Die geplante Deckelung der Arzneimittelausgaben auf USD 2'000 ab 2025 könnte die Patientencompliance verbessern und das Gesundheitssystem entlasten. Viele der Portfoliounternehmen haben ihre Finanzlage gestärkt und sind gut positioniert, um in den kommenden Monaten von positiven Studienergebnissen, anstehenden Zulassungen und Produkteinführungen zu profitieren. Diese Zuversicht wird durch die Aufhellung an den Kapitalmärkten und die allmähliche Wiederbelebung des IPO-Marktes untermauert, die auf ein wiedererwachtes Investoreninteresse hindeuten. Innerhalb des Sektors und unseres Portfolios verzeichneten Small und Mid Caps zahlreiche positive klinische Meilensteine, die zu bemerkenswerten Kursanstiegen bei diesen Unternehmen führten.



Der Zwischenbericht per 30. September 2024 der BB Biotech AG ist auf report.bbbiotech.ch/Q324 resp. www.bbbiotech.com verfügbar.

Für weitere Informationen:

Investor Relations

Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, Schweiz, Tel. +41 44 267 67 00

Dr. Silvia Siegfried-Schanz, ssc@bellevue.ch

Maria-Grazia Alderuccio, mga@bellevue.ch

Claude Mikkelsen, cmi@bellevue.ch

Media Relations

Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, Schweiz, Tel. +41 44 267 67 00

Tanja Chicherio, tch@bellevue.ch

TE Communications AG, St. Leonhard-Strasse 45, 9001 St. Gallen, Schweiz, Tel. +41 79 423 22 28

Thomas Egger, teg@te-communications.ch

www.bbbiotech.com



Unternehmensprofil

BB Biotech AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Schaffhausen/Schweiz, die an der Schweizer und deutschen Börse notiert ist. Seit 1993 investiert das Unternehmen in innovative Unternehmen der Medikamentenentwicklung, die hauptsächlich in den USA und Westeuropa ansässig sind. BB Biotech AG ist eine der führenden Investoren in diesem Sektor. Der kompetente Verwaltungsrat mit seiner langjährigen Erfahrung legt die Anlagestrategie und -richtlinien fest. Die Anlageentscheide werden durch das erfahrene Investment Management Team der Bellevue Asset Management AG auf der Basis von umfassendem Investment Research getroffen.

Haftungsausschluss

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Erwartungen sowie Beurteilungen, Ansichten und Annahmen. Diese Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen von BB Biotech, ihren Direktoren und leitenden Mitarbeitenden und sind daher mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, die sich mit der Zeit ändern können. Da die tatsächlichen Entwicklungen erheblich abweichen können, übernehmen BB Biotech, ihre Direktoren und leitenden Mitarbeitenden diesbezüglich keine Haftung. Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Aussagen werden nur mit Stand vom Zeitpunkt dieser Veröffentlichung getätigt, und BB Biotech, ihre Direktoren und leitenden Mitarbeitenden gehen keinerlei Verpflichtung ein, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.

Portfoliozusammensetzung von BB Biotech per 30. September 2024

(in % der Wertschriften, gerundete Werte)

Argenx SE 11.5% Ionis Pharmaceuticals 10.6% Vertex Pharmaceuticals 8.0% Revolution Medicines 7.4% Alnylam Pharmaceuticals 7.4% Neurocrine Biosciences 7.2% Intra-Cellular Therapies 6.1% Agios Pharmaceuticals 5.6% Incyte 4.8% Moderna 3.6% Celldex Therapeutics 3.5% Biohaven 3.4% Arvinas 2.0% Relay Therapeutics 1.8% Essa Pharma 1.6% Exelixis 1.4% Rivus Pharmaceuticals1) 1.4% Edgewise Therapeutics 1.3% Immunocore 1.3% Beam Therapeutics 1.3% Black Diamond Therapeutics 1.3% Wave Life Sciences 1.1% Macrogenics 1.1% Sage Therapeutics 1.1% Annexon 1.0% Crispr Therapeutics 1.0% Scholar Rock Holding 0.6% Fate Therapeutics 0.6% Esperion Therapeutics 0.6% Generation Bio Co. 0.3% Molecular Templates 0.1% Molecular Templates - Prefunded Warrant 0.0% Molecular Templates - Warrants, 2.4.29 0.0% Radius Health - CVR 0.0% Total Wertschriften CHF 2 503.8 Mio. Übrige Aktiven CHF 2.4 Mio. Übrige Verbindlichkeiten CHF (277.2) Mio. Innerer Wert CHF 2 229.0 Mio.

1) Nicht börsennotierte Gesellschaft

