Wenn Menschen ihre Firma verlassen, werden sie nervös - und treffen die irrsten Entscheidungen. Ein Plädoyer für die Übergangsarbeitslosigkeit. Die Kündigung verändert das Leben. Nur: in was? Diese Unsicherheit ist es, die Menschen in grummeligen Teams hält, sie für fiese Chefs arbeiten lässt, sie durchhalten lässt, was sie eigentlich nicht durchhalten wollen. Und dann? Eines Tages kündigen sie doch oder sie nehmen es sich ganz fest vor, ihre Verträge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...