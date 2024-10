Jericho, N.Y. (ots/PRNewswire) -Das globale Beratungsunternehmen J.S. Held, das mit Stolz auf 50 Jahre der Transformation zurückblickt, heißt gemeinsam mit Ocean Tomo David Kennedy und Larry Tedesco in der Abteilung für geistiges Eigentum willkommen.David Kennedy, CPA, ist Experte für die Bewertung von geistigem Eigentum und die Aushandlung der finanziellen Konditionen von Patentverkäufen und Lizenzvereinbarungen. Er wurde von Intellectual Asset Management (IAM) im elften Jahr in Folge als einer der weltweit führenden IP-Strategen ausgezeichnet.Herr Kennedy hat Patentportfolios gekauft und verkauft, Lizenzverträge für kommerzielle Transaktionen ausgehandelt und Kunden bei der Festlegung von Lizenzgebühren für einzelne Patente und große Portfolios von Implementierungs- und standardessenziellen Patenten unterstützt. Darüber hinaus hat er forensische Beratungsleistungen im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten erbracht und als Sachverständiger in zahlreichen Gerichtsverhandlungen ausgesagt, in denen es um Patente, Urheberrechte und Geschäftsgeheimnisse für eine Vielzahl von Technologien und technischen Leistungen ging. Herr Kennedy hat als Experte für Patentlizenzen und angemessene Lizenzgebühren in internationalen ICC-Schiedsverfahren und vor Bundesgerichten ausgesagt - einschließlich Stellungnahmen zu Lizenzgebühren für standardessenzielle Patente, Implementierungspatente sowie US-amerikanische und weltweite Portfoliosätze.Seine Erfahrungen im Bereich des geistigen Eigentums umfassen:- 35 Jahre als CPA, Wirtschaftsprüfer und Berater für Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungsbehörden und Anwaltskanzleien in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten, Bewertung von geistigem Eigentum und Vermögenswerten, Verwaltung von geistigem Eigentum und forensische Buchführung- Hauptverhandlungsführer oder Berater bei über 200 Verhandlungen im Zusammenhang mit geistigem Eigentum, sowohl in Vertretung von Eigentümern geistigen Eigentums als auch von Unternehmen, Universitäten und Erfindern, darunter Patentverkäufe, Lizenzvereinbarungen und gegenseitige Lizenzvereinbarungen- Überprüfung und Analyse von Tausenden von Patentlizenzvereinbarungen zur Ermittlung effektiver Lizenzgebühren und Bewertung spezifischer Aspekte des Lizenzverhandlungsprozesses zur Identifizierung vergleichbarer Lizenzen für Rechtsstreitigkeiten und VerhandlungszweckeHerr Kennedy begann seine berufliche Laufbahn vor über 35 Jahren als Wirtschaftsprüfer bei Coopers & Lybrand (jetzt PWC). Zu seinen Erfahrungsbereichen gehören Investitionen in und die Beschaffung von Risikokapital für Unternehmen mit Fokus auf geistiges Eigentum sowie Verhandlungen über die Wirtschaftlichkeit von Patentverkäufen. Zudem hat er Patentportfolios erworben und als Eigentümer und Verwalter der Patente sowie im Auftrag von Investorengruppen, Erfindern und Unternehmen Lizenzprogramme umgesetzt, einschließlich der Bestimmung angemessener Lizenzgebühren auf dem Markt.Larry Tedesco, CVA, CLP, MAFF, ist Experte für die Bewertung von geistigem Eigentum, Lizenzierung und Schadensersatz. Laut Intellectual Asset Management (IAM) zählt er zu den weltweit führenden IP-Strategen und Patentexperten. Herr Tedesco hat einen großen Teil seiner beruflichen Laufbahn mit der Entwicklung, Verwaltung, Bewertung und Lizenzierung von geistigem Eigentum verbracht, sowohl als Unternehmer als auch als Berater. Er hat in einer Vielzahl von Rechtsstreitigkeiten über geistiges Eigentum sowohl für Kläger als auch für Beklagte Schadensbewertungen auf verschiedenen Ebenen vorgenommen. Er ist ein Certified Valuation Analyst (CVA), ein Certified Licensing Professional (CLP) und ein Master Analyst in Financial Forensics (MAFF).Herr Tedesco hat forensische und sachverständige Beratungsdienste bei Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Patentgebührenstrukturen und -modellierung, entgangene Gewinne, angemessene Lizenzgebühren, ungerechtfertigte Bereicherung, Geschäftsgeheimnisse und andere Formen von wirtschaftlichen Schäden im Zusammenhang mit komplexen kommerziellen Rechtsstreitigkeiten, IP-Lizenzierungen und Bewertungen bereitgestellt. Herr Tedesco hat Tausende von Lizenzverträgen geprüft und analysiert. Er hat FRAND-Lizenzgebühren für standardessenzielle Patente in einer Reihe von Technologien wie drahtlose Telekommunikation, WLAN und Audio/Video festgelegt.Seine Berufserfahrung umfasst:- Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Bewertung, Monetarisierung und Durchsetzung von Rechten an geistigem Eigentum- Verhandlung für über 200 Transaktionen im Bereich geistiges Eigentum- Überprüfung und Analyse von Tausenden von Lizenzverträgen- Schadensbewertungen, einschließlich entgangener Gewinne, angemessener Lizenzgebühren, ungerechtfertigter Bereicherung und anderer Formen wirtschaftlichen Schadens- Unterstützung von Kunden bei der Festlegung von FRAND/RAND-Gebührensätzen für standardessenzielle Patente.Als Unternehmer bringt Herr Tedesco beträchtliche Erfahrungen in der Monetarisierung von geistigem Eigentum in einer Vielzahl von Branchen mit, darunter Telekommunikation, Medizintechnik, Softwareentwicklung, Elektronik, Fertigung und Augmented Reality. Er war in leitenden Managementpositionen tätig, wo er umfangreiche Erfahrungen bei der Entwicklung von Patentwerten sowie der Gestaltung und Umsetzung von Lizenzierungsprogrammen für geistiges Eigentum sammeln konnte. Herr Tedesco hat mehr als 200 Transaktionen im Bereich des geistigen Eigentums ausgehandelt und das Lizenzierungsprogramm für ein branchenführendes Portfolio an essenziellen Ethernet-Patenten geleitet.Diese ausgewiesenen Experten ergänzen ein multidisziplinäres Team von Fachleuten aus verschiedenen Bereichen, darunter Buchhalter, Finanzfachleute, Wissenschaftler, Juristen und Ingenieure. Gemeinsam bietet das Team ein führendes Angebot an finanziellen und technischen Dienstleistungen im Zusammenhang mit immateriellen Vermögenswerten. Die Finanz-, Markt- und technischen Experten von Ocean Tomo verfügen über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Bewertung von geistigem Eigentum in Foren mit strengsten Anforderungen wie Landes-, Bundes- und internationale Gerichte und haben ein umfassendes Verständnis vom Wert patentierter Erfindungen, Know-how, Marken und Urheberrechten, die jedes Unternehmen besitzt."Wir kennen und arbeiten seit Jahrzehnten mit David und Larry zusammen. Wir sind erfreut, dass sie nun Teil des Ocean Tomo-Teams sind und unseren Erfahrungsschatz und unsere Fähigkeit, eine Komplettlösung für IP-Angelegenheiten zu bieten, erweitern", so James E. Malackowski, CPA, CLP, Mitbegründer und Senior Managing Director von Ocean Tomo.Die Experten für Finanzgutachten von Ocean Tomo verfügen über eine branchenführende Erfahrung in allen Arten von Rechtsstreitigkeiten und sind besonders erfahren in der Schadensermittlung in Angelegenheiten, die den gewerblichen Rechtsschutz betreffen. Die IP-Experten des Unternehmens besitzen eine jahrzehntelange Erfahrung in der Analyse von Rechtsstreitigkeiten, was den Kunden bei der Auswertung komplexer Finanzdaten, qualitativer Fakten, unterstützender Gutachten und Rechtsprechung zu Schadenersatzfällen zugute kommt. Die Experten von Ocean Tomo werden routinemäßig vor US-Bezirksgerichten, US-Konkursgerichten, dem US-Steuergericht, dem US Court of Federal Claims, bundesstaatlichen Gerichten, dem U.S. Patent and Trademark Office Patent Trial and Appeal Board, internationalen Gerichten und Schiedsgerichten zu Fragen der IP-Wirtschaft zugelassen. Die Experten von Ocean Tomo sind dafür bekannt, dass sie bei ihren Aussagen nicht nur Ergebnisse verkünden, sondern das Verständnis für die Ergebnisse zu fördern und Wissen zu vermitteln. Anstatt einem Richter oder einer Jury nur eine Meinung abzuliefern, kommunizieren die Experten die wichtigsten Fakten und relevanten Theorien auf eine transparente und plausible Weise.Das Team von Ocean Tomo ist auf das Verständnis und die Nutzung von geistigem Eigentum spezialisiert und bietet unter anderem Finanzgutachten, Bewertung von geistigem Eigentum, Strategieberatung, Business Intelligence, technische Unterstützung, Investitionsberatung, Innovationsmanagementberatung und Transaktionsvermittlung an.Als Tochtergesellschaft von J.S. Held arbeitet Ocean Tomo mit mehr als 1.500 Fachleuten weltweit zusammen und unterstützt Kunden - Unternehmen, Anwaltskanzleien, Versicherungen, Regierungen und institutionelle Investoren - bei komplexen technischen, wissenschaftlichen und finanziellen Angelegenheiten rund um alle Assets und jeden Wert im Risiko.David Kennedy und Larry Tedesco gehören nun zu den engagierten und unternehmerischen Experten, die zur Transformation von J.S. Held beitragen. Erfahren Sie mir über unsere Geschichte und feiern Sie diesen bedeutenden Meilenstein - unsere 50 & Forward-Feier - mit uns auf jsheld.com.Informationen zu J.S. HeldJ.S. Held ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das technisches, wissenschaftliches, finanzielles und strategisches Fachwissen kombiniert, um Kunden zu beraten, die Werte schaffen und Risiken minimieren wollen. Unsere Fachleute dienen als vertrauenswürdige Berater für Unternehmen, die mit Angelegenheiten konfrontiert sind, bei denen viel auf dem Spiel steht und die dringend Aufmerksamkeit, unerschütterliche Integrität, nachgewiesene Erfahrung, klare Analysen und ein Verständnis sowohl für materielle als auch immaterielle Vermögenswerte erfordern. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen, Produkten und Daten, die es Kunden ermöglichen, komplexe, umstrittene und oft katastrophale Situationen zu bewältigen.Mehr als 1.500 Fachleute betreuen Unternehmen auf sechs Kontinenten, darunter 81 % der Global 200-Anwaltskanzleien, 70 % der Forbes Top 20-Versicherungsunternehmen (85 % der NAIC Top 50-Sach- und Unfallversicherer) und 65 % der Fortune 100-Unternehmen.Informationen zu Ocean TomoOcean Tomo, eine Tochtergesellschaft von J.S. Held, bietet Expertenmeinungen, Management-Consulting, Beratung und Spezialdienstleistungen im Zusammenhang mit geistigem Eigentum an. Unsere Dienstleistungen umfassen die Berechnung von wirtschaftlichen Schäden und Zeugenaussagen, Lizenzierungsstrategien für Unternehmen und Vertragsauslegung, patentorientierte Geschäftsinformationen, Portfolioentwicklungsstrategien, Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten, angemessene Maßnahmen zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen, Vermögens- und Unternehmensbewertungen, Strategie- und Risikomanagementberatung, Beratung bei Fusionen und Übernahmen, Privatplatzierungen von Schuldtiteln und Aktien sowie Vermittlung von geistigem Eigentum.J.S. Held, seine Partner und Tochtergesellschaften sind keine zertifizierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und erbringen keine Prüfungs-, Testats- oder sonstigen öffentlichen Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen. J.S. Held, seine verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften sind keine Anwaltskanzleien und bieten keine Rechtsberatung an. Wertpapiere werden angeboten durch PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, einem Teil von J.S. Held, Mitglied bei FINRA/SIPC oder Ocean Tomo Investment Group, LLC, einem Teil von J.S. Held, Mitglied bei FINRA/SIPC. Alle Rechte vorbehalten.Medienkontakt:MedienkontaktKristi L. Stathis, J.S. Held, +1 786 833 4864, Kristi.Stathis@jsheld.com, JSHeld.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2537981/Ocean_Tomo_JS_Held.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1774904/Ocean_Tomo_JS_Held_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zwei-fuhrende-patentexperten-und-strategen-fur-geistiges-eigentum-wechseln-zu-ocean-tomo-einer-tochtergesellschaft-von-js-held-302286611.htmlOriginal-Content von: J.S. Held, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163310/5894695