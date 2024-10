NEW YORK (dpa-AFX) - Kurz vor der Präsidentschaftswahl in den USA hat die demokratische Kandidatin Kamala Harris ihren Ton verschärft und ihren republikanischen Kontrahenten Donald Trump als Faschisten bezeichnet. Dazu schreibt das "Wall Street Journal" (WSJ):

"Es gibt viele Gründe, sich darüber Sorgen zu machen, wie Trump in einer zweiten Amtszeit regieren würde (...). Aber die Zunahme der Diktatoren-Rhetorik in den letzten Phasen dieses Wahlkampfs wirkt wie ein letzter verzweifelter Versuch der Demokraten, Harris vor einer Niederlage zu bewahren. Ihr Schwung in den Umfragen ist ins Stocken geraten, als die Wähler sie besser kennengelernt haben. Sie weigert sich zu sagen, was sie anders machen würde als Präsident Biden, oder zu benennen, was die Regierung falsch gemacht hat. (...)

Es scheint, als hätten die Demokraten entschieden, dass ihre einzig verbleibende Option darin besteht, zu behaupten, es sei "Frühling für Hitler". Sie versuchen, unentschlossene Wechselwähler oder Nikki-Haley-Republikaner zu gewinnen, indem sie Trump dämonisieren und als zu gefährlich für eine neue Präsidentschaft darstellen. Vielleicht glauben sie, dass dies 2020 funktioniert hat und es wieder funktionieren wird. Doch die Strategie ist 2016 gescheitert (...)./alz/DP/zb