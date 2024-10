DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Freitag im Verlauf leicht höher. Der Dezember-Kontrakt steigt um 18 Ticks auf 133,41 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 133,49 Prozent und das Tagestief bei 133,28 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 239.86 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt sechs Ticks auf 119,21 Prozent.

Die positive Überraschung bei den deutschen Einkaufsmanagerindizes am Vortag hat den Marktstrategen der Helaba zufolge nicht zu einer Dämpfung der Zinssenkungserwartungen geführt, auch weil in Frankreich die Stimmungsindikatoren enttäuschten und auf Ebene der Eurozone das Bild gemischt ausfiel. Die marktseitig eskomptierte Zinssenkung um 35 Basispunkte auf der Dezember-Sitzung der EZB erscheine ambitioniert. Fraglich sei, ob das erwartete kleine Plus beim ifo-Index ausreicht, um das Marktsentiment deutlich zu verschieben.

