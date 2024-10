DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future handelt am Freitag im Verlauf etwas leichter. Der Dezember-Kontrakt verliert 17 auf 19.530 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 19.558 und das Tagestief bei 19.459 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.237 Kontrakte. Damit deutet sich zunächst eine Fortführung der Seitwärtsbewegung der letzten Tage an. Die Handelsspanne hatte sich jüngst deutlich eingeengt, so dass ein Ausbruch kurz bevor stehen könnte. Mit Blick auf das Schlagzeilenrisiko am Wochenende sollte die jüngste horizontale Unterstützung bei 19.440 Punkten im Auge behalten werden.

