Hamburg (ots) -- Angebot mit Hotel, Frühstück und Preview-Ticket ab 159 Euro pro Person- Zwei Termine zur Auswahl: 24.11. und 30.11.- Exklusiver Zugang zum TchiboCard VIP-Bereich im Theater an der Elbe- 25 Hits von Michael Jackson live im Hamburger HafenVor zwei Jahren war Premiere am Broadway. Mehr als zwei Millionen Menschen haben seitdem "MJ - the Musical" gefeiert. Jetzt kommt das Michael Jackson Musical erstmals nach Europa: ins Theater an der Elbe nach Hamburg.Gemeinsam mit dem Kooperationspartner und Reiseanbieter aovo Reisen bietet Tchibo seinen TchiboCard Kundinnen und Kunden die einmalige Chance, die mit vier Tony Awards ausgezeichnete Tanz- und Musik-Show vorab im exklusiven TchiboCard VIP- Bereich zu erleben. Und zwar bei den Vorpremieren am 24. und 30. November.Für den umfänglichen Genuss erhalten Sie als TchiboCard Inhaber zudem ein Getränk Ihrer Wahl. Das exklusive Paket aus Hotel mit Frühstück und Preview-Ticket für das Musical "MJ - Das Michael Jackson Musical" gibt es ab 159 Euro pro Person. Ab sofort buchbar unter www.tchibo.de/tchibocard. (http://www.tchibo.de/tchibocard)Hamburg ist nicht nur Heimat von Tchibo und größter Handelsplatz für Kaffee in Europa. Sondern neben New York und London auch die größte Musical-Metropole der Welt. Mit dem Michael Jackson Musical kommt - offiziell erst ab Dezember - jetzt ein neues Highlight in die Stadt.Das Musical erzählt die Geschichte des "King of Pop" (1958-2009) während der legendären Dangerous World Tour, die 1992 in München startete. Der Superstar trat damals vor 3,5 Mio Zuschauern in Europa, Asien und Südamerika auf.Tchibo VIP-Gäste erleben jetzt im Hamburger Hafen, mit Blick auf Landungsbrücken und Elbphilharmonie, 25 der größten Hits von Michael Jackson noch einmal live auf der Bühne. Darunter "Billie Jean", "Beat It", "Smooth Criminal", "Bad" und "Thriller".Die Hauptrolle übernimmt der brasilianische Musical-Star Benét Monteiro. Er hat in Hamburg bereits mehr als fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert, unter anderem in seiner Rolle als Kristoff in "Disneys DIE EISKÖNIGIN" und in seinen Hauptrollen in "HAMILTON" und zuletzt in "Disneys HERCULES". Jetzt kehrt er als Michael Jackson ins Rampenlicht zurück und sagt: "Das ist die Rolle, auf die ich mein ganzes Leben lang gewartet habe. Michael Jackson ist ein Genie und der größte Entertainer aller Zeiten."Der charismatische Sieger der 13. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar", Prince Damien, komplettiert die beeindruckende Besetzung des Musicals. In der Rolle des jungen Michael Jackson wird er die Anfänge der Pop-Ikone auf der Bühne verkörpern, während Benét Monteiro den erwachsenen Künstler darstellt. Damien zeigt Michael in seiner Jugend, als er zum Leadsänger von "The Jackson 5" wurde und die ersten Schritte seiner beispiellosen Karriere machte.Pressekontakt:Helen Rad, Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 2120E-Mail: helen.rad@tchibo.deOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9283/5894772