DJ MÄRKTE ASIEN/Kleine Gewinne - Tokio vor Parlamentswahl leichter

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Überwiegend im Plus haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag gezeigt. An der Tokioter Börse ging es jedoch vor der Parlamentswahl in Japan am Wochenende nach unten. Wegen der ungewissen politischen Zukunft ihres Landes nahmen die japanischen Anleger vorsichtshalber Geld vom Tisch.

Der Nikkei-225-Index fiel um 0,6 Prozent auf 37.914 Punkte. Zusätzlich belastet wurde er vom wieder etwas festeren Yen. Für einen Dollar wurden etwa 151,90 Yen bezahlt, nachdem er am Mittwoch in der Spitze etwas über 153 Yen gekostet hatte. Derweil ist die Verbraucherpreisinflation im Großraum Tokio im Oktober unter das Inflationsziel der Bank of Japan von 2 Prozent gerutscht. Mit 1,8 Prozent lag der Preisauftrieb aber über dem Ökonomenkonsens von 1,7 Prozent. Anleger trennten sich von Banken- und Autowerten. Canon verbilligten sich um 1,6 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Umsatz- und Gewinnziele für dieses Jahr gesenkt hatte.

An der Börse in Schanghai stieg der Composite-Index um 0,6 Prozent, der Hang-Seng-Index in Hongkong legte im späten Handel um 0,4 Prozent zu. Anleger hofften unverändert auf weitere Konjunkturmaßnahmen der Regierung in Peking, hieß es. Die chinesische Zentralbank hat derweil am Freitag einen wichtigen Zinssatz, den für die mittelfristige Kreditfazilität (MLF), unverändert bei 2,00 Prozent belassen und über diese 700 Milliarden Yuan in das heimische Bankensystem gepumpt. Ferner stellte die Notenbank dem Finanzsystem weitere 292,6 Milliarden Yuan über den siebentägigen Reverse-Repo-Satz zum unveränderten Zins von 1,50 Prozent zur Verfügung.

In Seoul schloss der Kospi 0,1 Prozent im Plus. Unter den Einzelwerten gewannen KB Financial 8,4 Prozent, nachdem die Bank mit ihren Geschäftszahlen die Erwartungen übertroffen hatte. SK Hynix (+1,4%) profitierten erneut von den am Vortag veröffentlichten, überzeugenden Zahlen. Bei LG Electronics (-5,3%) belasteten weiter die schwachen Drittquartalszahlen vom Vortag.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.211,30 +0,1% +8,2% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 37.913,92 -0,6% +14,0% 08:00 Kospi (Seoul) 2.583,27 +0,1% -2,7% 08:00 Schanghai-Comp. 3.301,42 +0,6% +11,0% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.576,91 +0,4% +20,2% 10:00 Taiex (Taiwan) 23.348,45 +0,7% +30,2% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.587,09 -0,5% +11,3% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.627,87 -0,3% +12,2% 11:00 BSE (Mumbai) 79.453,67 -0,8% +10,0% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0820 -0,1% 1,0829 1,0818 -2,0% EUR/JPY 164,35 -0,0% 164,42 164,40 +5,6% EUR/GBP 0,8345 -0,0% 0,8346 0,8345 -3,8% GBP/USD 1,2966 -0,1% 1,2975 1,2962 +1,9% USD/JPY 151,91 +0,1% 151,83 151,98 +7,8% USD/KRW 1.390,76 +0,8% 1.379,62 1.390,76 +7,2% USD/CNY 7,1262 +0,1% 7,1156 7,1262 +0,4% USD/CNH 7,1351 +0,2% 7,1243 7,1355 +2,0% USD/HKD 7,7710 +0,0% 7,7701 7,7711 -0,5% AUD/USD 0,6628 -0,2% 0,6640 0,6624 -2,7% NZD/USD 0,5999 -0,3% 0,6015 0,5997 -5,1% Bitcoin BTC/USD 67.575,95 -1,1% 68.312,75 67.632,70 +55,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,47 70,19 +0,4% +0,28 -0,4% Brent/ICE 74,75 74,38 +0,5% +0,37 -0,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.729,68 2.736,30 -0,2% -6,62 +32,4% Silber (Spot) 33,49 33,73 -0,7% -0,24 +40,9% Platin (Spot) 1.011,08 1.029,15 -1,8% -18,08 +1,9% Kupfer-Future 4,34 4,35 -0,4% -0,02 +9,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

October 25, 2024 03:31 ET (07:31 GMT)

