Unterföhring (ots) -- Das "Match of the Week" aus dem Emirates Stadium am Sonntag ab 17:00 Uhr mit den Sky Experten Shkodran Mustafi und Raphael Honigstein - Jonas Friedrich kommentiert auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD- Zusatzfeed "Data Zone" auf Sky Sport Mix- Bereits zuvor ab 14:50 Uhr West Ham gegen Manchester United und Crystal Palace gegen Tottenham live- Leicester City gegen Nottingham Forest am heutigen Freitagabend ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Premier League- Alle Highlights der Premier League kostenlos abrufbar auf skysport.de (https://sport.sky.de) und in der Sky Sport App- Sky überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live- Fans können den gesamten Fußball von Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/)Unterföhring, 25. Oktober 2024 - Kai Havertz und der FC Arsenal fordern am Sonntag im "Match of the Week" den Tabellenführer aus Liverpool. Die Gunners kassierten am vergangenen Spieltag in Bournemouth ihre erste Niederlage, als sie aufgrund Salibas Platzverweises 60 Minuten in Unterzahl agieren mussten. Allerdings ließ die Arteta-Elf unter der Woche in der Champions League einen ungefährdeten Arbeitssieg gegen Schachtar Donezk folgen, so dass derzeit kein Grund für Unruhe besteht. Im Emirates Stadium ist somit alles angerichtet für das Spitzenspiel gegen die Reds, die zuletzt Chelsea in der Liga schlugen und auf internationalem Parkett gegen Leipzig erfolgreich waren.Ab 17:00 Uhr begrüßt Jonas Friedrich gemeinsam mit den Sky Experten Shkodran Mustafi und Raphael Honigstein die Zuschauer zum "Match of the Week", das zusätzlich in UHD/HDR angeboten wird. Darüber hinaus wird auf Sky Sport Mix die "Data Zone" gezeigt. Ob Ballbesitz, die meisten Pässe oder Torabschlüsse - Statistikfreunde können in der Data Zone alles live verfolgen.Bereits ab 14:50 Uhr trifft West Ham United auf das kriselnde Manchester United, dass sich und Trainer Erik ten Haag nach dem 2:1-Sieg über Brentford etwas Luft verschaffen konnte. Am gestrigen Abend sprang gegen Fenerbahce in der Europa League allerdings erneut nur ein Unentschieden (Dritte Remis im dritten Spiel) heraus. Zeitgleich trifft am Sonntag außerdem Crystal Palace auf Tottenham Hotspur.Den Auftakt des 9. Spieltags macht am heutigen Freitagabend Leicester City gegen Nottingham Forest ab 20:50 Uhr auf Sky Sport Premier League.Fußball mit Sky Stream live erlebenAlle Fußball-Übertragungen von Sky Sport sind künftig auch auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Fußball-Bundesliga Pakets bzw. des Sky Sport Pakets (sky.de). Zudem stehen regelmäßig ein ausgewähltes Nachmittagsspiel der Bundesliga sowie das "tipico Topspiel der Woche" der Bundesliga und 2. Bundesliga am Abend mit der gebuchten Zusatzoption live auch in UHD/HDR zur Verfügung. Das Bundesliga-Topspiel präsentiert Sky Sport darüber hinaus mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos®.Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.Der 9. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:Freitag:20:50 Uhr: Leicester City - Nottingham Forest live auf Sky Sport Premier LeagueSamstag:15:50 Uhr: Manchester City - FC Southampton live auf Sky Sport Premier League15:50 Uhr: Brighton & Hove Albion - Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Mix18:20 Uhr: FC Everton - FC Fulham live auf Sky Sport Premier LeagueSonntag:14:50 Uhr: West Ham United - Manchester United live auf Sky Sport Premier League14:50 Uhr: Crystal Palace - Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Mix14:50 Uhr: FC Chelsea - Newcastle United live auf Sky Sport 617:00 Uhr: "Match of the Week" FC Arsenal - FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD sowie "Data Zone" auf Sky Sport MixMontag:16:00 Uhr: "Box2Box - Dein Rückblick" live auf Sky Sport Premier LeagueÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 