NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. In einer ersten Reaktion attestierte Analyst Stephen Reitman dem Autobauer in einer am Freitag vorliegenden Studie ein "sehr schwaches Quartal". Der im September gekappte Ausblick habe generell Bestand, doch umsatzseitig sei die Wortwahl geändert worden von "auf Vorjahresniveau" zu "geringfügig darunter"./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2024 / 06:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2024 / 06:20 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

© 2024 dpa-AFX-Analyser