UPS - Starke Quartalszahlen sorgen für positive Kursbewegung

Werbung







Mit einem Gewinnzuwachs von rund 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr übertrifft der US-amerikanische Paketdienst die Erwartungen des Marktes.



Gestern Nachmittag veröffentlichte der US-Paketdienst United Parcel Service (UPS) seine Quartalszahlen. Dem Bericht zufolge erzielte das Unternehmen in diesem Quartal einen Gewinn von rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von etwa 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit konnte UPS erstmals seit zwei Jahren einen Gewinnzuwachs ausweisen. Die Umsätze stiegen ebenfalls um 5,5 Prozent auf 22,2 Milliarden US-Dollar. Im Gesamtjahr rechnet das Unternehmen jedoch mit einem leicht reduzierten Umsatz von 91,1 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 93 Milliarden im Vorjahr. Die Reduktion sei auf die kürzliche Veräußerung der Tochterfirma Coyote Logistics zurückzuführen, deren Umsätze nun nicht mehr in den Jahresumsatz einfließen. Die Prognose bezüglich der bereinigten operativen Marge wurde hingegen von 9,4 Prozent auf 9,6 Prozent angepasst. Der Markt reagierte positiv auf die Zahlen. Im NYSE-Handel stieg die UPS-Aktie zeitweise um 5 Prozent auf über 138 US-Dollar.









ZertifikateAwards 2024/2025 - Stimmen Sie und ab und gewinnen Sie eine Reise nach Berlin!



Am 14.November 2024 findet die Verleihung für die besten Zertifikate-Emittenten statt. Falls Sie mit dem Service und Informationsangebot von HSBC zufrieden sind, freuen wir uns über Ihre Stimme! Im Vorjahr beteiligten sich mehr als 12.500 Finanzinteressierte an der Abstimmung, die in diesem Jahr am 20. September startet und am 25. Oktober endet. Die Veranstalter verlosen unter allen Teilnehmern eine Reise nach Berlin, inklusive Frühstück und Gutschein für die Bar des Hotels. Unter folgendem Link können Sie bei den ZertifikateAwards für die HSBC abstimmen und mit etwas Glück auch eine Reise gewinnen.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC