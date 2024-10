Mainz (ots) -Mit dem Älterwerden verändert sich unsere Hautstruktur und viele Menschen wünschen sich, auch im reiferen Alter eine straffe und jugendliche Haut zu bewahren. Der Markt bietet zahlreiche Produkte und Wirkstoffe, doch nicht alle halten, was sie versprechen. Was sind also wirklich nützliche Wirkstoffe und was sind bloß leere Versprechungen?Bestimmte Wirkstoffe haben sich dabei als besonders wirksam erwiesen, wenn es darum geht, die Haut zu straffen und die Zeichen der Zeit zu mildern. Viele wissen jedoch gar nicht, welche Stoffe wirklich sinnvoll sind und lassen sich von leeren Marketingversprechen leiten. Das bringt dann weder der Haut etwas, noch dem Geldbeutel. Hier erfahren Sie, welche 3 Wirkstoffe wirklich halten, was sie versprechen.Mehr Elastizität und Feuchtigkeit für eine jüngere HautFür Menschen über 50, die ihre Haut straffen und verjüngen möchten, gibt es einige bewährte Wirkstoffe, die empfohlen werden können. Mit zunehmendem Alter verliert die Haut an Elastizität und Feuchtigkeit, was zu Falten und schlaffer Haut führen kann. Hier sind drei der wichtigsten Wirkstoffe:1. Retinoide (Retinol und Retinsäure)Retinoide sind Derivate von Vitamin A und gehören zu den am besten erforschten Anti-Aging-Wirkstoffen. Retinol und Retinsäure wirken direkt auf die Hautzellen. Sie fördern die Zellregeneration und die Kollagenproduktion, was die Haut glatter und straffer macht. Sie reduzieren feine Linien und Falten und tragen dazu bei, den Hautton zu verbessern und Pigmentflecken zu minimieren. Diese Stoffe sollten langsam in die Hautpflegeroutine integriert werden, da sie anfangs Hautreizungen verursachen können. Eine Anwendung abends mit einer feuchtigkeitsspendenden Creme ist ideal.2. HyaluronsäureHyaluronsäure ist ein natürlicher Bestandteil der Haut, der für die Feuchtigkeitsbindung zuständig ist. Sie kann das Vielfache ihres Eigengewichts an Wasser speichern. Mit dem Alter nimmt die körpereigene Produktion von Hyaluronsäure ab, was zu trockener und schlaffer Haut führt. Hyaluronsäure in Hautpflegeprodukten (Seren, Cremes) zieht Feuchtigkeit in die Haut, was zu einem pralleren und jugendlicheren Aussehen führt. Produkte mit Hyaluronsäure können morgens und abends verwendet werden, da sie für alle Hauttypen geeignet und sehr gut verträglich sind.3. Vitamin C (Ascorbinsäure)Vitamin C ist ein starkes Antioxidans, das freie Radikale neutralisiert, die durch Umweltfaktoren wie UV-Strahlen und Umweltverschmutzung verursacht werden. Es stimuliert die Kollagenproduktion und hilft, die Haut zu festigen. Zudem wirkt es aufhellend und reduziert dunkle Flecken, was zu einem strahlenderen und gleichmäßigeren Teint führt. Vitamin C schützt die Haut vor weiteren Schäden und trägt dazu bei, dass sie jünger und straffer aussieht. Vitamin-C-Seren können morgens unter Sonnenschutz verwendet werden, um den antioxidativen Schutz zu maximieren.Zusätzliche EmpfehlungenEin täglicher UV-Schutz ist essenziell, um Hautalterung zu verlangsamen. UV-Strahlen sind einer der Hauptgründe für vorzeitige Hautalterung. Mit steigendem Alter ist es außerdem wichtig, die Hautbarriere zu stärken. Feuchtigkeitsspendende Cremes tragen dazu bei, die Haut weich und elastisch zu halten. Eine regelmäßige und gezielte Anwendung dieser Wirkstoffe, zusammen mit einem gesunden Lebensstil und dem Schutz vor UV-Strahlung, kann dazu beitragen, dass die Haut auch über 50 jugendlich und straff bleibt.Neue wichtige Wirkstoffe sind Exosome und Ceramid-Komplexe. Exosome sind kleine Vesikel, die von Zellen freigesetzt werden und bioaktive Moleküle wie Proteine, Lipide und RNA enthalten. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Zellkommunikation und der Geweberegeneration. Sie dienen der Hautregeneration und zum Anti-Aging: Exosome fördern die Kollagenproduktion und stimulieren die Zellregeneration. Sie werden oft in der Dermatokosmetik verwendet, um Falten zu reduzieren, die Hautelastizität zu verbessern und die Hautstruktur zu verfeinern. Exosome können auch die Heilung von Mikroverletzungen der Haut unterstützen, wie sie zum Beispiel nach Microneedling, Laserbehandlungen oder chemischen Peelings auftreten. Sie wirken entzündungshemmend und können bei Hautproblemen wie Rosacea, Akne oder atopischer Dermatitis verwendet werden, um Rötungen und Reizungen zu reduzieren.Ceramide sind Lipide, die natürlicherweise in der Haut vorkommen und eine wesentliche Komponente der Hautbarriere bilden. Sie helfen, Feuchtigkeit zu speichern und schützen die Haut vor äußeren Einflüssen. Ceramid-Komplexe unterstützen dabei, die Hautbarriere zu reparieren und zu stärken, was besonders bei trockener, empfindlicher oder geschädigter Haut wichtig ist. Sie binden Wasser in der Haut, was zu einer besseren Feuchtigkeitsversorgung und einem pralleren, gesunden Hautbild führt. Da die Haut mit zunehmendem Alter an Ceramiden verliert, können Ceramid-Komplexe helfen, die Haut glatt und jugendlich zu halten, indem sie die Elastizität verbessern und das Erscheinungsbild feiner Linien verringern. In einigen fortschrittlichen Hautpflegeprodukten werden diese Wirkstoffe kombiniert, um die Haut umfassend zu regenerieren und zu schützen und die Haut gesund, jugendlich und widerstandsfähig zu halten.Über Dr. Jennifer Quist und Prof. Dr. Sven Quist:Dr. Jennifer Quist und Prof. Dr. Sven Quist betreiben mit der Dermatologie Quist eines der größten Haut- und Laserzentren im Rhein-Main-Gebiet als große dermatologische Gemeinschaftspraxis in Mainz. Elf Ärzte kümmern sich täglich um Belange der modernen Hautmedizin. Im Fokus steht für sie Anti-Aging über minimal-invasive Verfahren - eine OP kommt bei ihnen in diesen Fällen primär nicht in Frage. 